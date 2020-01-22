【武漢肺炎】高鐵站內口罩接近一掃而空　韶關旅客：親戚話好危險

武漢肺炎肆虐，內地確診逾440宗個窯，本港亦確診首宗個案，患者由武漢乘高鐵抵港。《香港01》記者今日（22日）較早時到站內視察，不少乘客戴上口罩，有家長表示於微信留意到，以為香港已有確診個案，因此顯得擔心為女兒添上口罩，「啲親戚反而話韶關嗰邊冇事，叫我放心啲。」 另外，高鐵站的便利店及藥房查看口罩供應情況，有便利店職員表示，今早仍有大量口罩應市，但一到中午時間，全數搶購一空。

購買車票回韶關過年探親的黃氏一家四口於下午到達西九高鐵站，黃太甫到埗即時叫停正跑跑玩玩女兒們，並命令她們戴上口罩，顯得非常緊張。她表示，近日雖然未有收看新聞報道，但在微信上有親戚朋友提醒，香港鐵路站較為危險，已有武漢肺炎個案，所以特別緊張。

問到她是否得知鄉下現時的疾病情況時，她卻顯得非常淡定，黃太說，「鄉下嗰度話冇事呀嘛，反而返去就唔會驚」，語畢便匆匆離開。

黃太緊張地為女兒戴上口罩。（梁煥敏攝）

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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雷小姐一家人將會到廣東過新年，他表示並不擔心當地情況，只是因為小朋友年紀尚輕，「做好自己一步，以免感染任何病菌」。她認為，現時政府向市民講解情況及呼籲，並非現時已到達非常時期，只是希望大家不要掉以輕心，多提醒實為好事。此外，她不太擔心內地情況，「再落後嘅地方都會有醫院，當地嘅醫院都會病治到疾病，唔覺得有啲咩問題。」問到她會否減少到街市等地方，確保安全時，她説，「其實又唔係真係太驚，但係我哋都唔會點出去多人地方，主要係一家人聚下。」

雷同學（右一）被家人命令即時戴上口罩。（梁煥敏攝）

另有一名往深圳的旅客表示，當地人較為不怕要戴上口罩防止疫症，自己戴上口罩只為「修飾面容」。她認為，香港較注重戴上口罩防止疾病，亦較為容易購買不同類型的口罩，因此不少人也會戴上，「其實只要不到武漢，這就不會有問題，不知道要怕些什麼？」

有深圳旅客表示戴上口罩只為了「修飾面容」。(梁煥敏攝)

記者今日到高鐵站的便利店及藥房查看口罩供應情況。有便利店職員表示，今早仍有大量口罩應市，但中午已被搶購一空，西九高鐵站鄰近的藥房仍有大約10多個口罩供應，有職員對記者說，「我都以為賣晒，仲有少少，反而搓手液就賣晒！」另一間藥房的職員向記者展示不同口罩，但當中只有用作保濕、防花粉作用的口罩，「我都知啲唔係咁啱用，但係呢啲都係啱啱返貨，其他賣晒，呢幾日開始好多人買口罩。」

鄰近高鐵站的柯士甸站，便利店及藥房的口罩全數已售罄，有職員表示，相信鄰近地方，口罩大多已經全數售罄，可能要到尖沙咀一帶購買。