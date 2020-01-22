停職警違反感化令被通緝　涉另案被捕帶上庭解釋　還押候判

停職男警員早前涉藏小量冰毒等罪被捕，他認罪後稱會自願入戒毒所，最後被判感化18個月及罰款5千元。惟他不久後即擅離院舍，又未有依時見感化官而被通緝。他日前因涉另一案件被捕，今午被帶返粉嶺法院，就其違反感化令事宜上庭。被告指戒毒所職員未有讓他用電話聯絡律師才離開，又稱想爭取時間在入獄前為家人安排財政，才未有去見感化官；裁判官聽其解釋後，將案件押後至2月11日再訊，為被告索取進一步的感化令報告、驗尿報告及戒毒所報告，被告期間須還押。

被告馬道宸在粉嶺法院承認管有危險藥物等罪名。(資料圖片)

月初缺席聆訊被通緝

被告馬道宸，47歲，為停職警員，早前因在羅湖口岸管有238支私煙，一顆含昔多芬（即偉哥）的藥物、小量冰毒，以及適用於吸服危險藥物的器具，被控藏毒和管有應課稅品等四罪。他認罪後於上月18日在粉嶺法院被判5000元罰款和18月感化令。

但他旋即又因違反感化令、未有依時到晨曦會戒毒所和缺席聆訊，本月8日被粉嶺法院下令緝拿。現被指違反感化令，及沒有按照感化官的合理指示。

指戒毒所職員未予用電話

被告今午被押至粉嶺法院並向裁判官解釋說，他離開戒毒所是因為希望就控罪上訴，但戒毒所職員卻未有給予他公用電話聯絡律師，眼見上訴期限將至才離開戒毒所。

爭取時間為家人謀劃生活費

惟裁判官即問被告為何不依從感化官指示見面和上庭，又指被告完全可以在上庭時申述他上訴時面對的困難。被告則回應稱，他明白違反感化令很可能面對長時間監禁，因此缺席聆訊，希望爭取時間為家人謀劃之後的生活費用。

最終蘇官決定將就被告違反感化令一案的判刑押後至2月11日，同時為被告索取進一步的感化令報告、驗尿報告及戒毒所報告，期間需要還押。

早上曾就另一案提堂

被告另外涉及一宗襲擊家人的案件，昨日被捕。他今早就襲擊案於東區法院提堂，雖然他在該案獲准保釋，但隨即被押送到粉嶺法院，就違反感化令上庭，並因而需要還柙。

案件編號：FLCC2953/2019