【武漢肺炎】一日兩宗確診！　威爾斯醫院一患者初步測試呈陽性

繼今日（22日）首宗確診患武漢新型冠狀肺炎病毒個案後，消息指本港同日錄第二宗確診個案，患者初步測試呈陽性反應，正於威爾斯親王醫院留醫，等候覆檢。料將按指引，轉送瑪嘉烈醫院的缺染病中心隔離治療。 不過正在見傳媒的食物及衞生局局長陳肇始及醫院管理局行政總裁高拔陞，均表示對新增確診個案未有資料。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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本港首宗確診新型冠狀病毒肺炎是一名內地男旅客，患者在2020年1月21日從武漢搭高鐵G1015患者列車到深圳北，座位3號車10D；晚上乘搭G5607高鐵到香港西九龍站，晚上7:35開出，患者座位是2號車2D。

當局指，與患者坐同車廂，前後兩行屬於「緊密接觸者」，不論是否出現病徵，均需要接受隔離，即送入隔離營。同車廂並非緊密接觸者，則會進行醫學監察。港口衞生署體溫檢測站發現他發燒，他向職員透露自己曾到過武漢。病人其後被送往伊利沙伯醫院留醫，檢測結果顯示他對新型冠狀病毒呈陽性反應。

該名病人39歲，與4名家人一同來港。另外4人昨晚在尖沙咀一間酒店入住，今日按原定計劃已啟程飛往菲律賓馬尼拉，他們乘坐宿霧航空5J111航班。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼