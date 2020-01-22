【武漢肺炎】本港錄確診個案　陳肇始：顯示監測嚴謹呈報機制有效

本港今日（22日）錄得首宗武漢新型冠狀病毒肺炎個案，患者是武漢人經高鐵來港後確診，他同行的4名家人因無病徵而未被隔離，更於今日下午已乘飛機往菲律賓。 食物及衞生局局長陳肇始晚上見傳媒時交代患者的情況，並重申市民如無必要不應前往武漢，若必須到武漢應戴口罩，又提出「新建議」，指返港後亦應戴口罩14日，但未有交代目前需追蹤的密切接觸者數目，僅稱仍在掌握中。 不過被問到有緊密接觸者「走甩」，是否顯示有漏洞，陳肇始重申指今次個案由港口衞生科的體溫檢測站發現，顯示現時監測嚴謹，呈報機制有效。衞生署署長陳漢儀則指出，傳染病有潛伏期，流行病學調查往往需確診後才可做到。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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繼一海之隔的澳門失守後，本港今日下午亦確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案，患者是武漢人，與家人一同來港後發燒，在西九龍高鐵站的港口衞生署被測出發燒，需隔離治療，其後確診染新型病毒。但其家人無出現病徵，順利入境之餘，昨晚在尖沙咀皇悅酒店入住一晚後，今日下午乘坐宿霧航空5J111班機前往菲律賓。

陳肇始：去過武漢返港後 要帶14日口罩

食物及衞生局局長陳肇始晚上交代患者的情況，呼籲市民如無必要不應前往武漢，若必須到武漢應戴口罩，返港後亦應繼續戴多14日口罩，並多次重申這是政府給予的新建議。

陳漢儀稱，仍在掌握與患者同班高鐵列車的密切接觸者資料。（余俊亮攝）

衞生署籲市民主動通知署方 曾與病人乘同班列車並接受隔離

衞生署署長陳漢儀透露，由於患者是從武漢出發，乘坐兩班高鐵列車輾轉抵港，分別乘坐武漢到深圳北的G1015班次、3號車廂的10D座位，以及深圳北到香港西九龍站的G5607班次、2號車廂的2D座位，於昨晚7時54分抵達香港西九龍站。陳漢儀指病人乘坐的行列，以及前兩排、後兩排座位的乘客，均屬密切接觸者需要隔離，而同車的乘客則有機會需接受醫學監察。

署方未掌握接觸者人數 靠接觸者自行致電衞生署通報

至於如何追蹤？陳漢儀呼籲上述兩種人士撥打署方的新熱線電話2125 1122，以通知署方。陳漢儀無透露署方需追蹤幾多名接觸者，僅稱據她了解高鐵採取實名制，而署方人員正掌握需追蹤的密切接觸者資料，而如有需要亦可向航空公司取資料。由於患者家人已離港，陳漢儀稱將按與其他國家的通報機制與菲律賓聯絡。

陳肇始交代本港首宗新型肺炎個案詳情，期間一度咳嗽。（余俊亮攝）

陳肇始：現時體溫監測嚴謹、呈報機制有效

今次確診個案的緊密接觸者已離港，被問到現行機制是否有漏洞，會否考慮強制健康申報時，陳肇始回應指，今次個案由高鐵站的港口衞生科人員發現，先測體溫再問病人的接觸史，繼而送院隔離，顯示現時的監測嚴謹，呈報機制有效。

她又表示，健康申報表屬自願，據她所知已有兩人申報自己無不適，但被揭發有發燒，顯示健康申報並非第一防線，強調體溫監測才是第一防線。至於目前武漢市已實施出境檢測，但病人仍可離境上高鐵列車姜來港，陳漢儀稱難以得知病人離開武漢市時有無發燒。

流行病學調查需待確診才做

陳漢儀續指，傳染病一般有潛伏期，流行病學調查往往需確診後才可做到。今次個案由於在發現他發燒時，只屬懷疑個案，並未確診，其同行家人或朋友當時無徵狀，陳漢儀稱將會追回確診個案的密切接觸者。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片／譚威權攝）

梁子超：政府可考慮在每個口岸 要求湖北省旅客填健康申報

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，本港衞生當局推出的措施並非完全沒用，但絕對不足夠。梁子超表示，要求旅客填寫健康申報對防疫始終有幫助，因即使不明肺炎患者在入境時沒有發燒，過後仍然能容易追蹤。他又說，健康申報最重要是索取聯絡方法，讓署方能主動找到患者及密切接觸者。他強調「要守住每個口岸防線」，按照疫情發展，他認為不明肺炎患者的源頭集中在湖北省，因此署方應考慮在本港每個入境口岸，要求每名從湖北省到港的旅客填寫健康申報；至於針對來自內地其他城市旅客的措施，則可視乎疫情演化，再作調整。

現時署方呼籲患者的密切接觸者，包括在高鐵上，坐在患者附近的乘客致電衞生署熱線，從而安排隔離。梁子超質疑，「明知打咗去就要入隔離營，啲人係咪真係會合作呢？」，又憂慮「如果得小貓三四隻打咗過去，衞生署點樣同公眾交代？」他指出，高鐵採用實名制購票，相信內地相關部門能得知每名乘客的個人資料。他建議政府從內地當局獲取乘客資料，而非被動地等待乘客致電。

有人提議應阻隔武漢旅客入境，梁子超稱，現代社會難容許政府基於衞生情況封鎖疫區人士進出，反而武漢當局有義務防止輸出病人。他希望武漢的旅客能自覺，如非必要應停止外遊。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼