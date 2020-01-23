【武漢肺炎】國家專家組、北大醫生王廣發微博發文：病情已好轉

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，早前因確診染上新型冠狀病毒肺炎而接受隔離治療。他周三（22日）晚在微博發文表示，病情已好轉，並透露了自己是如何受到感染。

王廣發稱，經過一天的治療後終於退燒，同時對這次疫情有所思考，希望解答一些外界的質疑。對於疫情是否真的可防可控，他認為「答案是肯定的，最終疫情會受控制，但不同的疫情階段達到疫情控制的措施是不一樣的。今天的疫情控制，在武漢當地和其他地區是不一樣的。」

王廣發指出，在疫情初期，針對華南海鮮市場的處理措施是迅速且有效的，而且很快初步認定了病原，這比起2003年的SARS疫情無疑是巨大進步。他強調，雖然意識到疫情出現明顯惡化，但仍然是可防可控，「只不過社會為此要付出更多代價，包括親情、人情、健康和經濟，關鍵是我們要因地施策。」

疑未有戴防護鏡致感染

至於自身是如何受感染，王廣發謂：「我現在突然意識到，我們沒有配備防護眼鏡」，而其中一個重要線索是，他回北京後出現最早的症狀是左下眼瞼的輕微結膜炎，兩至三個小時後出現了咳嗽、流鼻涕等症徵和發燒，後來接受新冠狀病毒的核酸檢測，結果呈陽性，說明其結膜炎很可能亦是新冠狀病毒引起，因此懷疑是病毒先進入結膜，然後擴散至全身，而如果這個推測成立，其防護盲點就在未有戴防護鏡。