【武漢肺炎】澳門賀一誠：珠海出入境要測體溫 　已訂二千萬口罩

武漢肺炎肆虐，並有兩宗確診個案。澳門特首賀一誠（23日）見傳媒，表示已取消各項新春活動，只保留燒炮仗活動。他又指，澳門口罩總存量2,000萬個，相信足夠供澳門市民以成本價購買。另外，今日賀一訪與珠海市長會面，商討防疫合作安排。

澳門特首賀一誠宣布，今早與珠海方面召開聯防會議後，決定澳門與珠海出入境之間將實施管制，要測量體溫，他指雖然對居民有不便，但希望市民以生命安全為第一減少外出；他又指，自今早（23日)發現第二宗病例後，已決定取消農曆年慶祝活包括金龍巡遊及花車巡遊等，亦取消煙花滙演，同時亦已要求不同社團取消浩動，只保留燒炮仗，他解釋，取消活動主要因為人流多，不希望出現交叉感染。

他又指，澳門今日始推澳門居民口罩計劃，同時亦已訂購二千萬個口罩，口罩供應不會有問題，亦冀市民能買到罩；他一再強調，措施雖然對市民有不便，但目前症病埋伏期長，對只有咳嗽 、喉嚨痛市民而言，可能自己以為係一般毛病，他建議市民如無需要，應感少外出，在家中休息，因「現時病情暫時無疫苗可以預防，亦無藥可以飲咗有用」。

對於目前仍有4926名來自湖北的外僱工亦在澳門，他呼籲外僱工應留在澳門不應回鄉。

▼澳門確診首宗新型冠狀病毒情況▼