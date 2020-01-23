【武漢肺炎】指定診所即將啓用設隔離區域　可立即將懷疑個案送院

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，醫管局表示，將會啓動應急機制，首階段會將7間普通科門診轉為「指定診所」，用於接收相關病人。 醫管局今日（23日）邀請傳媒預覧位於九龍灣啟仁街的普通科門診診所，該診所正是「指定診所以」之一，現場所見，診所一分為二，特設隔離區域，可一條龍完成應診及檢測程序，但不設病床，倘發現高度懷疑個案將會立即轉送入院。 醫管局質素及安全總監鍾健禮稱，各聯網指定診所已準備就緒，但現階段未有啓用時間表，但亦不會怠慢：「有需要為最壞情況作最好準備。」

醫管局質素及安全總監鍾健禮及九龍東醫院聯網家庭醫學及基層健康科顧問醫生陳鵬飛（羅君豪攝）

移動門屏分隔普通患者

九龍灣健康中心普通科門診診所已準備就緒，會成為首間指定診所之一，門口大堂設分流處，將有護士駐守，為懷疑病患者進行問卷檢測及探熱，有需要時亦會派發口罩。有別於普通科門診病人乘搭升降機，懷疑病患者將獲安排循樓梯前往指定登記處及侯診區域。登上一樓，門診診所將會一分為二，並以移動式門屏分隔，確保兩者不會相互接觸及交叉感染。

指定診所另設發燒分流室，將安排高度懷疑個案進內休養，並等侯救護車送入醫院，房内亦設卸衣區，方便醫生更換保護衣，重新應診。

病人送離診所時亦會循隔離通道，並乘搭專用升降機出入。不過，現場所見，該升降機與普通科門診病人使用的升降機相鄰，未有特別措拖分隔。毋須入院病人應診後，則可按指示前往藥劑部配藥。

九龍東醫院聯網家庭醫學及基層健康科顧問醫生陳鵬飛表示，指定診所啓用後，仍會繼續接收普通科門診，照顧應診的長期病患者，不過會分隔兩區。他又稱，指定診所最多可常設6個醫生應診，首階段會有兩名醫生常駐，每日約可接收80名病人，局方會視乎需求，調派其他診所人手。

「有需要為最壞情況作最好準備」

醫管局質素及安全總監鍾健禮醫生稱，全港現有18間普通科門診診所，可隨時轉型為指定診所，08年三聚氰胺、09年豬流感時，亦有啓動經驗。他強調，隨着武漢疫情進展，「有需要為最壞情況作最好準備」。他解釋，由於指定診所會使用普通門診的診症區域，難免會對普通科門診造成影響，他期望將影響減至最低，亦冀市民理解，「情況刻不容緩，全民抗疫。」又呼籲市民做好防疫工作，勤戴口罩和洗手。

首階段將有7間指定診所準備就緒，48小時內可啓動，但需視乎數據與衛生署協作而定，但他強調，期望疫情受控，不用啓動指定診所，「呢一刻希望每個案可以喺醫院（跟進）」，現階段未有啓動時間表。