【武漢肺炎】教育局向全港學校發通告　籲延後參與內地交流活動

本港正式確診兩宗新型冠狀病毒肺炎，政府今日（23日）公布加強防疫措施。教育局今日亦向全港學校校監及校長發出通告，提醒教師及學生應避免不必要前往湖北省武漢市，若不可避免前往武漢，應戴上外科口罩。局方又指，鑑於疫情尚在發展，呼籲學校延後參與內地其他城市的學生交流活動。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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署理行政長官張建宗於記者會上表示，教育局呼籲停止近期的內地交流團。他呼籲市民如無必要就不要前往武漢，如必須前往，就要應佩戴口罩，至回港後14日。

教育局通告就指，教師及學生應避免不必要前往湖北省武漢市，若不可避免前往武漢，應戴上外科口罩，並繼續佩戴直至回港後14日。如出現發燒或其他病徵，應即時求診，並向醫生報告其外遊紀錄和接觸史。出現病徵的學童或工作人員不應回校上課或工作。

通告中又表示，理解家長對學生安全的擔心，學校可延後參與由教育局或其他機構舉辦其他城市的學生內地交流活動。此外，教育局呼籲學校在假期期間應徹底清潔校舍。當學校假期結束及復課時，學校需採取適當措施保障在校學生的健康，包括請家長為子女量度體溫、學生進入學校時量度體溫等。

局方指，會繼續與相關政府部門保持緊密聯繫，並會將傳染病最新資訊及相關措施通知學校，呼籲學校留意。

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