【武漢肺炎】醫生聲嘶力竭：我不想回家過年啊？　病人一床難求

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，有網民上載片段，顯示一名相信是來自湖北的醫生對目前的情況感到快要崩潰，聲嘶力竭拍著桌子說：「我沒有在鬧！我不想回家過年啊？可是你們都做了什麼？一天排四個班，我們怎麼辦？」不少人看後均表示非常難過，留言稱「太慘了！實在聽不下去」。

片段中，該名醫生拿著電話帶著哭腔說：「我沒有在鬧！我不想回家過年啊？可是你們都做了什麼？一天排四個班，我們怎麼辦？」醫院內估計躺了很多人，病床也不夠，片段中有人說找不到院長。在微博的帖文寫道：「你們都說武漢挺住武漢加油，但是武漢確實挺不住了，你們只歌頌醫生的勇敢，他們醫療物資跟不上，醫生N95（口罩）都沒有，所有隔離病房爆滿，一天排四班，身心都超負荷了，這些怎麼不報道不解決呢！武漢就靠空洞的口號和感動的淚水在加油聲中挺過去嗎？」

其後原先的帖文被刪去，但有關片段已被廣傳，有網民留言「醫生很偉大，體諒應付不來的絕望感」、「看着太無力了，真的看不下去」，還有人聲稱「一件防護服，醫生要來回穿5遍」。

病患同樣面對苦況

除了醫生，病患亦同樣面對苦況，有傳媒報道李雪（化名）64歲的父親1月17日確認感染後，醫生表示需要入院接受治療，然而問過多間醫院都沒有床位，結果只能在家隔離，「我回去後就是我媽一個人在家照顧他，她今年63歲，把家裏所有的東西消毒了一遍。兩個人住在不同房間，我爸不舒服或者要喝水就給我媽打個電話，送到門口再讓他自己拿進去。」

李雪稱，至今仍不知道父親是如何染病，估計是去湖北省人民醫院拿藥期間沒有戴口罩，排隊約一個小時感染到的，他現已進入武漢市第七人民醫院，但仍未能獲安排入院，在急症室待了一夜排隊打針，「我覺得這些（有病徵的）人如果回家，人在家裏死了，是留不下這個人的記錄的，沒人知道他是因為肺炎死的。」

央視周四（23日）在節目《新聞1+1》中公布武漢一線醫生的信訊，當中提到「發熱病人人數眾多，無法得到及時收治」，而病人又無法進行及時的病原檢測導致交叉感染。

國家衛健委高級別專家組成員高福接受央視的採訪中表示，日前在武漢考察時發現戴口罩的人很少，而火車站和機場仍有人聚集，同時看到有報道指有人仍舉行大型聚會，這種情況令他「非常擔心」。

高福指出，現時所有的病例都和武漢有關係，而武漢封城的措施正是為了將武漢輸出的病例「控制到零」，對比17年前的沙士疫情，現時中國的醫療措施大不一樣，因此對控制疫情有信心，相信是次疫情的致命率將低於沙士。