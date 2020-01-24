【中學生涉藏爆炸品】控方指有被告稱物品乃黑衣人所給　案轉區院

明愛馬鞍山中學去年11月校內發現疑有爆炸品，警方接報後拘捕兩名涉案男學生，其中18歲學生早前被控管有爆炸品罪，今（24日）於沙田裁判法院再提堂，遭加控無牌管有彈藥等罪，並起訴一名17歲學生管有爆炸品罪，控方透露，有人曾透露，該些物品是黑衣人給他的。被告暫毋須答辯，控方申請兩案合併處理。裁判官拒絕被告保釋申請，押至2月25日再訊，待控方準備轉介區域法院文件。

被告黎文光及17歲趙姓男子，被控一項管有爆炸品罪，在沙田法院提堂。(資料圖片)

被告黎文光（18歲）及17歲趙姓男子，二人均為中六學生，被控一項管有爆炸品罪，指他們於去年11月27日，在學校明知而管有、保管或控制爆炸品，即一個錫紙包，載有共約4粒碗豆大小的粉末，該粉末為俗稱TATP（三過氧化三丙酮）的高性能炸藥。

黎另被控一項管有爆炸品及無牌管有彈藥罪，指他於上述日期及地點，明知而管有、保管或控制爆炸品，即一個錫紙包，載有共約1/8粒碗豆大小的TATP粉末，及管有一發空包彈。

稱化學品是黑衣人所給的

控方透露，首被告黎文光與次被告趙姓學生為同學，在案發當日早上，黎攜有化學品回校，遭老師發現及沒收，他曾稱是黑衣人給他。下午黎轉交另一包化學品給趙，趙於午間集會時拿著，亦遭老師發現及沒收。

TATP摩擦及加熱會爆炸

校方報警後，爆炸品處理科認為有危險性，即場用火測試，發出「啵」聲音及出現200至300mm的火焰，經化驗後證實為TATP。控方指TATP不穩定，經摩擦及加熱後會爆炸，份量多更可炸斷手指。

控方又稱黎電話內曾有可疑搜尋紀錄，包括搜尋強酸、華為安卓重設手機系統、武器自製片段，又發現他與趙用telegram溝通，形容趙是「相當歡迎及主動的態度」。

辯方指被告唔知點處理

黎的代表大律師郭憬憲形容黎只是有好奇心的中學生，質疑控方將兩包證物混在一起化驗，錫紙摺好及打開後的尺寸亦有所不同，認為控方未能告知法庭化學品的純度。趙的代表律師亦稱趙只是「唔知點處理所以拎住」。

署理主任裁判官高偉雄拒絕被告保釋申請，案件押至2月25日再訊，待控方準備轉介區域法院文件，期間兩人還押看管。

案件編號：STCC369/2020