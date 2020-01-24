【武漢肺炎】內地關閉樂園、博物館、戲院　香港兩樂園照常開放

武漢肺炎疫情在中國大陸持續擴大，確診個案及地區近日大幅增加，本港至今已出現兩宗確診個案，社區人心惶惶。除了武漢市要「封城」外，內地多個省市都關閉景區、遊樂園、博物館，包括上海迪士尼樂園、北京故宮，廣東省全省包括廣州因和珠海長隆度假區和深圳歡樂谷等所有觀光設施，都由明日（25日）起關閉，以防民眾聚集，增加受感染的機會。 惟香港迪士尼樂園和海洋公園似乎未受疫情影響，至今未有閉園安排，市民和遊客仍然可以如常購票進內「大玩特玩」。

北京多個著名景區宣布，將於大年初一（25 日）起關閉，為故宮史上首次於大年初一不對外開放。（中新社）

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，社區人心惶惶，內地陸續有城市宣布取消農曆新年期間的慶祝活動，或者關閉旅遊景點。其中北京多個著名景區宣布，將於大年初一（25 日）起關閉，為故宮史上首次於大年初一不對外開放。北京市民政局更宣佈，即日起全市各殯儀館暫停舉行遺體告別儀式，不再接受新的預約登記。而上海迪士尼樂園亦宣布，明日（25日）起暫時關閉迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園，直至另行通知。

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新型冠狀病毒個案持續增加，全國嚴陣以待，就連與香港一岸之隔的廣東省亦宣布，廣東啟動重大突發公共衛生事件最高級別的一級響應，廣州由即日起暫停全市各類文藝演出、群眾性文化活動、新春下基層等各類人員聚集的活動。目前，廣東多個熱門旅遊打卡點，包括廣州和珠海長隆度假區、深圳歡樂谷、廣州塔、白雲山風景名勝區等，均紛紛發布關閉樂園和活動取消通知。

雖然香港多間旅行社宣布，取消所有新春期間出發全線中國旅行團，香港市民亦提高防疫意識，外出均會戴上口罩，減低受感染風險。惟香港迪士尼樂園和海洋公園均回應指，農曆新年期間將如常開放，市民和旅客仍然可以隨時憑票入場遊玩。

海洋公園發言人指，有鑑於新型肺炎疫情發展，已即時提升訪客區及幕後設施的衛生防疫措施，包括增加清潔及消毒次數、於電梯扶手及升降機按鈕噴上光觸媒消毒，於正門設置消毒地毯、設立洗手消毒站予訪客及員工使用，以及於當眼位置張貼告示提醒訪客及員工注意個人衛生等。有需要之訪客亦可於園內遊客服務中心及急救站取得口罩，同時，公園前線員工亦會加強監察訪客之健康狀況，有需要時由急救員提供協助。海洋公園將維持正常開放時間，並密切留意及審視事態發展，以作出適時的調整及相應措施。

香港迪士尼樂園發言人指，香港迪士尼樂園度假區現正如常開放，樂園會繼續加強清潔及採取額外的預防措施，尤其在前台及後台位置的高使用量設施，會加密清潔次數， 在度假區不同位置已經額外增設潔手液裝置，供賓客及演藝人員使用，同時提醒大家注意個人衛生及勤洗手。在當值時，演藝人員如有需要可選擇佩戴口罩。樂園會密切留意情況及與相關政府部門 ，包括衛生防護中心，保持緊密聯繫，留意最新資訊及指引，並繼續採取合適的預防措施。

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被問及內地關閉所有樂園、戲院、圖書館等，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌傍晚見記者時指，香港未有社區個案，都是輸入個案，目前措施應該要維持，已經足夠。

1月24日傍晚，衛生防護中心記者會，衛生防護中心總監黃加慶醫生（左）、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌教授（右）見記者。（羅君豪攝）

▼武漢封城▼

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▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼