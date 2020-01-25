【武漢肺炎】衛生防護中心：確診病人行動不廣泛　料短期有新個案

衞生防護中心公布昨日（24日）新增3宗確診染新型冠狀病毒肺炎個案，現累計共五宗確診。衞生防護中心總監黃加慶醫生今日（25日）在商台節目時，提到病人個別曾到屋苑、商場，惟「在本地行動唔係好廣泛」，料香港短時間內再有新個案出現。中大呼吸系統學講座教授許樹昌指，武漢未封城時已有大量人離開，現仍未過14日潛伏期，料未來確診數字會上升。

衞生防護中心總監黃加慶醫生今日接受商台《政經星期六》訪問時，指現時最新確診數字為5人，強調不能輕視疫情。他指，在確診個案中，病人皆是在較早期、有病徵時已入院，個別雖曾到屋苑、商場，但「在本地行動唔係好廣泛」，且有戴口罩，很快便求醫。他表示，現時內地、外國確診數字不斷提升，料香港短時間內再有新個案出現，未來一、兩星期是關鍵時候。

本港截至1月24日錄得5宗確診新型肺炎個案。（陳浩然攝）

至於政府應變會否將界別提升至緊急，他指要視乎現實證據、即時危險，以及會否有社區持續人傳人的情況。市民近日紛紛於市面搶購口罩，黃加慶表示，政府有與供應商聯繫，了解到早前雖然供應較緊張，但仍未到缺貨地步，強調政府會繼續協調。

衛生防護中心總監黃加慶（左）、中大教授許樹昌（右）。（資料圖片 / 羅君豪攝）

中大呼吸系統學講座教授許樹昌在節目上提到，預料未來會有更多個案，在武漢未封城時，已有大量人離開外遊，現仍未過十四日潛伏期，政府要盡快找到他們。他提到，現時確診的5宗個案中，昨日新增的兩夫婦案例肺片仍是清晰。至於教育局是否需延長農曆假期，他認為要視乎未來輸入個案數字、社區情況。



他又提到，現時溫度探測方法有效發現患病者，惟現時發現病例中，有2%人不會有發燒病徵，現時設有健康申報表制度補足。惟他強調，制度視乎旅客是否老實，建議政府可考慮引入懲罰條款。

▼武漢封城▼

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▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼