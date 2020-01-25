【武漢肺炎．抗疫懶人包】口岸健康申報、來往武漢航班無限期停飛

因應武漢新型冠狀病毒肺炎的疫情持續擴散，本港累計錄得5宗確診個案，特首林鄭月娥聯同官員於大年初一（25日）公布一系列六大策略，政策方向包括即日提升防疫應變機制級別至最高級的「緊急」，在全部口岸實施健康申報，要求中小學及幼稚園延長農曆年假減低感染風險，並有其他措施務求減低本港出現社區爆發的風險。 下文概述港府一系列新策略及措施。

策略一、提升防疫機制及架構

將「新型傳染病的準備及應變計劃」的級別，由目前的「嚴重」提升至「緊急」

●召開由行政長官主持的督導委員會及指揮中心，委員會下設4個工作小組及1個專家顧問團，特首親自聽取專家意見，加快制訂策略的速度

1 疫情防控工作小組：食物及衞生局局長陳肇始領導，制訂處理感染個案策略，與內地及世衞維持聯繫

2 應變行動工作小組：政務司司長張建宗領導，統籌政府各部門抗疫工作

3 公眾參與工作小組：民政事務局局長劉江華領導

4 抗疫傳訊工作小組：政制及內地事務局局長聶德權領導，第一時間將最新、有效訊息傳達市民

5 專家顧問團：由香港大學醫學院院長梁卓偉、港大公共衞生學院院長及臨床教授福田敬二、港大微生物學系講座教授袁國勇，及香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌組成，因應最新疫情向特首建議應變措施

▼常見口罩款式防疫效用▼

+ 5 + 4 + 3

健康申報擴大至全部口岸。（資料圖片）

策略二、加強管制出入口措施控制疫情

2.1 無限期暫停來往湖北武漢的航班及高鐵

2.2 擴大內地入境人士健康申報至所有口岸，包括6個連接深圳的陸路口岸

2.3 今日起在高鐵西九龍站試行電子健康申報

2.4 將加強口岸體溫檢測，並研究要求離境人士接受體溫檢測，先以連接深圳、珠海、澳門的口岸優先

2.5 更新旅遊健康建議，呼籲市民切勿前往整個湖北省

2.6 暫停所有由特區政府主辦、到內地的交流探訪及文化體育活動

渣打香港馬拉松在香港鬧市舉行，聚集大量人群。（資料圖片）

策略三、減少在本港社區感染傳播的風險

3.1 取消人數眾多的大型活動，林鄭月娥稱因擔憂有交叉感染風險，亦難確保主辦方有能力追蹤相關人士，需停辦活動包括逾7萬人參與的渣打香港馬拉松，以及由特區政府於禮賓府舉辦的新春酒會，取消康文署主辦的元宵晚會。

3.2 中小學幼稚園：延長農曆年假，復課日預料為2月17日，惟需按疫情發展再評估，以減校園感染

3.3 大專院校、學生宿舍：要求做好預防工作

3.4 院舍及日間服務中心：提供額外資源加強清潔消毒，需為院友、訪客及員工體溫探測

3.5 政府部門轄下的公眾設施：如食環署街市、康文署圖書館、泳池、遊樂場等加強清潔；為小朋友而設的波波池暫停開放

3.6 提示公共交通機構及私人物業的物業管理加強消毒

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 10 + 9 + 8

專家呼籲市民在人多地方戴口罩。（黃寶瑩攝）

策略四、加強市民個人衞生

4.1 本地口罩供應：港府會積極增加口罩供應，官員已與口罩供應商見面了解供應情況，但有工廠假期時停業，料新春期間供應緊張

4.2 從外地增購口罩：供應商將盡力在內地及其他地方尋找口罩供應

4.3 致函國務院：林鄭稱，由於內地是主要口罩供應地，已親自致函國務院望內地提供協助

醫管局因應新傳染病而設的指定診所啟用後，椅子將會重置分隔，兩病人分隔一米最為理想。（資料圖片／羅君豪攝）

策略五、加強衞生署、醫管局的抗疫設施及服務

5.1 醫管局措施

5.1.1 負壓隔離病床由571張增至603張，將加強供應

5.1.2 指定診所：已準備就緒，料7個聯網共有7間指定診所

5.1.3 農曆年後減非緊急服務及治療、減少專科門診節數，病情穩定病人先配藥後覆診，部份病房或需停止探訪安排

5.1.4 醫護住宿：將為同事尋找酒店住宿安排，房屋署位於粉嶺未啟用的暉明邨或用作臨時隔離緊密接觸者，又或者在有需要時讓醫護入住

5.2 衞生署：增強做病毒化驗的能力，望加快各方面的化驗，盡快檢測須呈報個案，並增加藥物供應

5.3 隔離營：已啟用麥理浩夫人度假村作隔離營，而鯉魚門公園度假村亦準備就緒。政府已聯絡其他非政府團體借用或徵用度假村作隔離用途

（梁鵬威攝）

策略六：林鄭月娥稱不會吝嗇抗疫資源

特首林鄭月娥強調，港府承諾所有防疫的策略將有資源配合，為確保市民健康「我哋完全唔會慳呢啲錢」，她承認情況嚴竣，只要措施可保障市民人身安全，或有部門需動用新策略，港府將提供額外資源，例如醫管局或需要安排醫護於酒店住宿等，應要有資源配合。