【武漢肺炎】何栢良撐「封內地關」　林鄭：貿然截斷往來不切實際

由武漢新型冠狀病毒疫情持續擴散，中國內地確診人數突破1300人，41人死亡，武漢一名醫生今早殉職。而本港已有5宗確診個案。對於有意見要求政府「封關」、行政長官林鄭月娥回應指，「貿然截斷與香港的往來不切實際，不會因為香港與內地的關係，影響這些措施，以市民健康做首位」。港大醫學院院長梁卓偉亦稱，任何抗疫策略要基於科學，科學以外的考慮都不可以有，尤其是政治。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則在其Facebook上貼文，支持全線「封內地關」，封關是上策，更是單一及最有效的措施。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在facebook貼文，表示支持封關。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今晚（25日）在其Facebook上貼文指，支持全線「封內地關」， 非常時期用非常手段， 封關是上策，「更是單一及最有效的措施。」

等香港官員瞓醒 其他所有措施才慢慢放寬

何栢良又指，等到疫情穩定， 等香港官員「瞓醒」，等有足夠口罩及火酒搓手液給市民使用，等全線落實其他所有措施， 才慢慢放寬， 「咁樣先至係從嚴。 病毒唔等人呀！」

而對於「封關」論，行政長官林鄭月娥今日在記者會表示，貿然截斷與香港的往來不切實際，不會因為香港與內地的關係，而影響實施相關措施，會以市民健康做首位。而香港大學醫學院院長梁卓偉、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，封關並非正確、可行的策略。

香港大學醫學院院長梁卓偉則認為，任何抗疫策略要基於科學，科學以外的考慮都不可以有，尤其是政治，續指封關意味所有人不得進出，並非只針對某類人士。梁卓偉又指，今早連同袁國勇教授、許樹昌教授、福田教授，即當時美國CDC代表幫香港做1997禽流感疫症的專家，各人均持一致意見認為封關並非正確、可行的策略，重申從來不會在公共衛生的策略中，有政治考慮。他又舉出「瑞士芝士論」，指每片瑞士芝士的洞均散布在不同位置，只要所有芝士疊在一起，便能堵塞所有洞，亦將能有效封鎖病毒，不需以封關作應對。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼