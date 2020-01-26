社創基金資助食物援助平台　楊偉雄日前到社區中心派賀年糖果

創新及科技局局長楊偉雄今（26日）發表網誌，提及日前到一間位於深水埗的社區中心，聯同義工將賀年糖果分發予有需要的長者及基層家庭，糖果全部透過社會創新及創業發展基金（社創基金）資助的食物援助平台「FOOD-CO」接收。他提到，平台運用資訊科技，讓食物捐贈者及援助服務機構透過手機應用程式分享有關食物供求的資訊，並以數據分析為雙方提供配對，將捐贈食物加快送到有需要人士的手中。 楊偉雄又提到，稍後注資的5億元將用於開展和支持更多有利社會創新生態系統的發展工作，包括建立和營運樂齡科技平台，及開展試驗項目，為社會創新企業開拓新的資助模式；期望加強不同界別在社創方面的能力，協調跨界別合作，吸引更多人士參與，以創新及科技改善民生。

首個全方位食物援助協作平台「FOOD-CO」 促成約480萬份膳食捐贈交易

基金於2016年委聘聖雅各福群會為協創機構，創建全港首個全方位食物援助協作平台，結合科技把社會創新的意念落實，為有需要人士緩解生活上的困難。楊偉雄指，本港每日有超過三千公噸的食物被浪費，「FOOD-CO」加快了食物配對的效率，更成功促成總重量約580噸、相當於約480萬份膳食的食物捐贈交易。 另外他提到，基金去年年中增加撥款開展第二階段計劃「FOOD-CO 2.0」，以資助協創機構利用科技增設一條龍自動化物流系統，提供食物運送及暫存服務，並引入人工智能聊天機器人技術（Chatbot），令捐贈程序更方便，吸引更多機構參與。

創新及科技局局長楊偉雄（左）及副局長鍾偉强博士（右）參觀FOOD-CO倉庫，實地了解食物援助協作平台的運作。（資料圖片）

社創基金助社企運用創新思維 紓解社會問題

楊偉雄表示，不少社會人士已加入社創基金的行列，運用創新思維，參與及開發紓解社會問題、惠及社群的方案。例如基金透過協創機構推展的計劃，資助一位患有大腦麻痺的嚴重肢體殘障人士，憑自身經驗開發出全港首套幫助殘障人士自主使用電腦的聲控輔助軟件「CP2JOY」；基金亦資助「共享廚房」，現已發展為「共廚工房」的項目，幫助基層婦女在兼顧家庭的同時，利用共享的專業廚房設施，製作食物或飲品，透過網上及零售渠道作寄賣，幫補家計。

楊偉雄提到，社創基金創立至今已促成近1400個創新意念誕生、培育超過4100名社會創業家、資助了200個項目，幫助近18萬人。服務範疇涵蓋醫、食、住、行、教育、學習、就業和社區參與等。他表示，稍後注資的5億元將用於開展和支持更多有利社會創新生態系統的發展工作，包括建立和營運樂齡科技平台，及開展試驗項目，為社會創新企業開拓新的資助模式。他期望加強不同界別在社創方面的能力，協調跨界別合作，吸引更多人士參與，以創新及科技改善民生。