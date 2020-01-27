【武漢肺炎】曾稱「戴口罩無辦法講嘢」　梁卓偉凌晨發文致歉

港大醫學院院長兼公共衛生醫學講座教授梁卓偉早前出席政府記者會時，與一眾官員未有佩戴口罩。當被記者詢問時，他曾回應指「戴口罩無辦法講嘢」。 梁卓偉在今日（27日）凌晨在FACEBOOK專頁「HKU Medicine」發帖，為自己日前記者會上的言論致歉，「為人師表，做錯就要認，在此讓我向各位衷心道歉，希望大家原諒。」

行政長官林鄭月娥周六（25日）舉辦記者會，一眾官員及梁卓偉（右三）均無佩戴口罩。（梁鵬威攝）

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梁卓偉在帖文中表示，日前他在政府記者會上輕率回答有關口罩的提問，事後回想，認為應該更謹慎回答問題，準確指出配帶口罩的目的及重要性。

港大醫學院院長兼公共衛生醫學講座教授梁卓偉認為，當日在記者會回答口罩的問題時表現輕率。（FACEBOOK專頁「HKU Medicine」）

要完全有效堵截不容易

對於特區政府昨日宣布，所有湖北省居民或在14天內到過湖北省的人士，將不獲准進入香港。

梁卓偉說，相信此舉有助減低病毒輸港的機會，但由於病毒已在內地擴散，加上部分患者病徵並不明顯，承認要完全有效堵截不容易，認為政府有關部門需要時刻警覺，將病毒擴散的風險減至最低。

他重申，按目前的資料，新病毒的傳播威力與沙士相若。雖然目前已經有個別從內地入境的確診個案出現，但更應關心病毒會否在香港出現社區爆發。因此，他提醒市民噴嚏、咳嗽時須要掩蓋口鼻、在人多擠迫地方配帶口罩，以及注射流感疫苗。

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