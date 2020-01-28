【逃犯條例】3男1女涉參與初二旺角衝突　被控傷人襲警等罪名

網民在年初二（26日）在旺角朗豪坊對開一帶，發起「魚蛋革命四周年」紀念活動，期間發生衝突，有多人被捕，並有3男1女被控，包括一名涉參與「私了」的中六學生被控串謀傷人，另有人涉襲警或藏有攻擊性武器等罪名，今（28日）在西九龍法院提堂，全部被告均毋須答辯，案件押後再提訊。

涉「私了」中學生須還押

被告馬俊棋（18歲，中六學生），被控一項串謀有意圖而傷人罪，他被指於1月27日在旺角山東街及砵蘭街交界，與不知名人士串謀非法及惡意傷害男子X，意圖使他身體受到嚴重傷害。

控方透露，事主X與被告不認識，當時只是路過案發地點，突有十多人以玻璃樽及雨傘向他施襲，使他頭頂及額角受傷，衣服血跡斑斑，傷口須縫7針。有媒體拍攝到被告，他曾表示「幫手踢佢」。辯方爭議供詞自願性，裁判官拒絕被告保釋，押至4月7日再訊。

被告顏嘉銘（黑羽絨戴口罩）。（馮家淇攝）

涉襲2警男生准保釋

被告黎嘉豪（20歲，學生），被控兩項襲警罪，他被指於1月26日，在旺角砵蘭街與亞皆老街交界襲擊執行職責的警務人員，即警司AAA及高級督察BBB。裁判官批准黎以1萬元現金保釋，期間不得離港、須向警方報到、遵守宵禁令及禁足涉案一帶，押至3月24日再訊。

女學生涉藏摺刀被控

女被告陳曉蓉（18歲，學生），被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，她被指於1月26日在彌敦道與山東街交界的公眾地方，無合理權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即一把摺疊刀。裁判官批准陳以1萬元現金及1萬元人事擔保，期間不得離港、須向警方報到、遵守宵禁令及禁足涉案一帶，押至2月25日再訊。

男保安涉藏伸縮棍准保釋

被告顧嘉銘（23歲，保安員），被控一項管有違禁武器罪，他被指於1月26日，在旺角奶路臣街11號地下外管有違禁武器，即一支伸縮棍。裁判官批准顧以1萬元現金及1萬元人事擔保，期間不得離港、須向警方報到、遵守宵禁令及禁足涉案一帶，押至3月10日再訊。

案件編號：WKCC323-326/2020