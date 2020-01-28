【武漢肺炎】病毒不止經飛沫傳播　醫生：間接接觸患者物件可感染

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，國家衛健委公布新型冠狀病毒主要經呼吸道飛沫傳播，亦可經接觸傳播。 香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超分析，接觸傳播包括直接接觸及間接接觸。兩者分別為直接與患者有緊密接觸以及透過第三方媒介接觸到病毒，其後再觸碰自己的眼耳口鼻，便會有機會感染。故他呼籲市民戴口罩外，亦需注意勤洗手以避免接觸病毒後受到感染。

▼香港武漢肺炎8人確診▼

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梁子超進一步解釋，直接接觸是市民與患者有緊密接觸，例如接觸到患者皮膚。梁續指，患者咳嗽期間飛沬或會散播到其手腳，倘有關人士直接與患者接觸，再觸碰自己的眼耳口鼻便會有機會感染。

間接接觸方面，則是病毒或黏附到其他地方例如病床、患者的衣物或口罩等，倘第三者接觸到此類物件，再觸碰自己的眼耳口鼻亦有機會感染。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超呼籲，市民戴口罩外，亦需注意勤洗手以避免接觸病毒後受到感染。（資料圖片）

梁子超補充，市民除戴口罩外亦需小心處理口罩，因阻隔到的飛沬細菌，倘在除口罩期間處理不當再接觸到眼耳口鼻，傳播風險雖然較直接飛沬傳播感染率較低，但亦有其風險。

至於政府今日宣布，除提供緊急及必須公共服務人員外，政府僱員明天起（29日）可留在家中工作，暫定至2月2日。梁子超表示，與其要求機構安排員工在家工作，政府採取有效邊關措施，更能堵截病毒源頭。