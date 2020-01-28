【武漢肺炎】林鄭棄暉明邨作檢疫設施　警告：社會需準備家居隔離

武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，特首林鄭月娥日前宣布會將粉嶺未入伙公屋暉明邨，改裝為無病徵的患者緊密接觸者或醫護人員作臨時居所，引來當區居民激烈反對，有人更向該公屋大堂擲汽油彈。 林鄭月娥今日（28日）表示，政府考慮各種因素包括設施被破壞下，決定放棄使用暉明邨。而未來一年將落成而未入伙的公共屋邨，林鄭認為亦不適合作檢疫設施。她又指，最後若未能找到合適檢疫設施，接著的選項是家居隔離，呼籲社會要有心理準備。

▼香港武漢肺炎疫情▼

+ 15 + 14 + 13

林鄭強調，坊間將檢疫設施叫作「隔離營」，但其實是屬有不同用途的檢疫設施，為應對疫情，有需要及責任建立檢疫設施。她又指，入住設施的人並非病人或患者，而是緊密接觸者或醫護人員。過往做法是用渡假營但容量有限，利用已建好但未入伙，以及空置的公共房屋都是一個選項，而暉明邨正正是經仔細考慮後決定可用作檢疫設施的選項。

林鄭表示對有人大肆破壞暉明邨設施感非常遺憾，不但令該處無法成為檢疫設施，更影響日後編配入住暉明邨的人士。政府考慮各種因素包括設施被破壞下，決定放棄使用暉明邨。而未來一年將落成而未入伙的公共屋邨，林鄭認為亦不適合作檢疫設施，故目前未有任何未入伙公屋在考慮作檢疫中心之列。

▼暉明邨被擲汽油彈▼

+ 5 + 4 + 3

政府會繼續尋找合適地方作檢疫及其他用途，希望市民諒解。呼籲正在接觸政府以外的渡假營非政府機構，能體諒整體社會需要，與政府配合，將其擁有管理的渡假營轉作檢疫設施。

她又指，最後若未能找到合適檢疫設施，但社區又發生廣泛傳播，接著的選項是家居隔離，社會要有心理準備若沒有檢疫中心設施，可能鄰居是正接受家居隔離。