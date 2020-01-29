【武漢肺炎】澳門網上實時公開藥房口罩存量　香港無市面供應量

武漢肺炎疫情持續擴散，本港至今已有八宗確診病例，市面口罩難求。反觀同樣受疫情影響的澳門，當地政府於農曆新年假期前已增加採購口罩，安排市民可憑身份證到指藥房購買口罩，並在網上實時公開藥房口罩存貨數量。反觀香港，政府曾公布存有1000萬個口罩庫存，但並未曾交代市面口罩數目。 民主黨立法會議員黃碧雲批評，港府未有實質措施保障本港口罩供應，而且未曾處理市面口罩抬價，任由市民「自生自滅」，又指政府應該巡查市面口罩是否合規格。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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澳門在22日出現首宗確診新型冠狀病毒肺炎病例，同日澳門衛生當局表示已採購2,000萬個口罩，當地市民可持身份證到指定藥房購買，並限制每人只可購買10個，隔10日後可再購買，確保供應充足。

網上公布實時口罩存貨數字

此外，澳門政府更在疫情資訊專門網頁上，公布每間藥房的口罩即時存貨數目，每15分鐘更新一次，附有藥房地址及營業時間。應對口罩抬價的問題，澳門消委會除到店舖巡視外，亦開設WhatsApp報料熱線，並主動公開接獲相關投訴的數字。

澳門政府在疫情資訊專門網頁上，公布每間藥房的口罩即時存貨數目，每15分鐘更新一次，附有藥房地址及營業時間。﹙網站截圖﹚

疫情資訊Telegram群組 5,000多人訂閱

在發放疫情資訊方面，澳門當局在首宗病例確診當日，隨即增設訊息發佈Facebook專頁「新型冠狀病毒感染應變協調中心訊息發佈專頁」，專門發布來自不同部門、與疫情相關的安排及資訊。隨後，澳門當局日前又推出Telegram群組，集中發佈疫情相關資訊，截至29日中午，群組有5,600多人訂閱。

澳門當局日前推出Telegram群組，集中發佈疫情相關資訊，截至29日中午，群組有5,600多人訂閱。﹙群組截圖﹚

立法會議員：港府表現令港人尷尬

民主黨立法會議員黃碧雲表示，澳門政府規模細，但應對肺炎疫情「快狠盡」，相反本港政府應對措施慢而且不足，令香港人「尷尬」。她批評，港府未有採取實質措施確保本港口罩供應充足，另外市面口罩抬價問題嚴重，出現200元一盒的天價口罩，政府亦未有介入，「任由市民自生自滅。」

▼消委會測試29款口罩性價比▼

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黃碧雲續指，網上有傳言指有人回收口罩再出售，政府應巡查市面售賣口罩是否合規格。她表示，民主黨現正在國外訂購口罩，經區議員供市民團購，但認為政府應盡快處理口罩供應問題。

▼常見口罩款式防疫效用▼