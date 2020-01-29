【武漢肺炎】確診男子曾住將軍澳廣場二座　管理公司：會徹底消毒

「武漢肺炎」襲港，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（29日）表示，一名在湛江確診感染新型冠狀病毒的男子，在1月10至16日曾到武漢，1月16日至26日逗留在香港，期間居住在將軍澳廣場第二座。 將軍澳廣場管理公司表示，會盡快安排第二座整幢徹底消毒，而其他座別大堂與穿梭大堂，以及住宅各主要出入通道，亦會進行清潔消毒工作。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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衞生防護中心昨天發稿指，接獲通報一名於廣東省湛江市確診的個案，涉及一名55歲男病人，報稱居於香港西貢區，於1月26日前往湛江並於當地求醫。

張竹君今天表示，該名病人在1月10至16日曾到武漢，1月16日抵港，23至26日期間居於將軍澳廣場二座。該病人於1月23日出現病徵，因此在23至26日期間有機會有傳染性。中心已通知大廈管理處清潔公共地方，初步資料指該名病人的家人不在港。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生今天出席記者會。 （高仲明攝）

張竹君表示，一名在湛江確診的男子，1月16日至26日逗留在香港，期間居住在將軍澳廣場二座。 （高仲明攝）

至於將軍澳廣場管理公司指，今天下午約三時，分別接獲衞生防護中心人員來電與電郵，而因應事件，客戶服務中心將按肺炎及呼吸道傳染病預備及應變計劃第3級—緊急應變級別(3B級)作出跟進，現正與清潔承辦商商討，盡快先行安排為第二座整幢徹底消毒，而其他座別大堂與穿梭大堂，以及住宅各主要出入通道，亦會進行清潔消毒工作。有關情況會發通告通知所有業戶。