機管局推無人駕駛拖車　可偵測35米範圍物件並發出警告聲響防撞

為提升機場運作效率，機管局去年底推出無人駕駛拖車技術運送行李。相比以往採用司機駕駛拖車，無人駕駛拖車毋須考慮人手問題、天氣惡劣情況仍能操作，從而減低意外率並提升操作效率。 機管局機場運行副總監 （運行及服務）姚兆聰表示，拖車經過安全測試，投入前已試運行超過1500公里，推出後亦無出現系統故障，未來半年冀增加三架無人駕駛拖車，以進一步提升效率。

一架無人駕駛拖車可運載三箱約100件行李。（陳晶琦攝）

無人駕駛拖車於去年12月30日投入服務，拖車採用自動駕駛技術運送行李，首條試行路線來往長約2公里的海天碼頭行李處理大堂及停機坪封閉道路，每一架拖車大約可以運載三箱約100件行李。

無人駕駛拖車的車頂設有8個高清攝影機、兩套獨立系統共4個差分全球定位系統、4個光學雷達以及多個超音波感測器及壓力感測器。因此，拖車運行時除可遠距離監測其定位，車身亦可檢測車前35米以及車後10米內範圍的物件。

機管局機場運行副總監 （運行及服務）姚兆聰表示，拖車經過安全測試，投入前已試運行超過1500公里，推出後亦無出現系統故障。（陳晶琦攝）

前年投入運作 已行駛1500公里

當車身與物件接近10至35米，拖車便會開始剎掣，期間更會發出聲響提示，以防出現碰撞。機管局機場運行副總監 （運行及服務）姚兆聰表示，為確保拖車符合安全，投入運作前早於2018年經已試運行，現時行走里數超過1500公里。他補充，拖車投入服務後未曾出現系統故障情況。

對於每架無人駕駛拖車的成本，姚兆聰表示，此架無人駕駛拖車是全球首架在機場實際操作環境推行，每架成本大約為港幣100萬元。雖然相比現時採用人手駕駛每架為50萬元昂貴，惟他表示，技術能解決人手不足、司機長期工作疲勞以及天氣惡劣下出現的意外率，冀未來半年內能再增加三架無人駕駛拖車，進一步提升機場運作效率。