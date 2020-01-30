【武漢肺炎．澳門直擊】政府管理賣口罩　記者持澳身份證30秒買到

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，澳門於本月28日宣布30、31日免除公職人員上班，內地對澳門自由行簽注亦會暫停，已發出的有效簽注則可繼續使用，或受此影響，往日熙來攘往的澳門熱門遊客景點大三巴和新馬路人流稀疏，但仍有部份來自內地的旅客無懼疫情，亦無影響旅遊意慾而前往澳門，認為做好個人的防疫措施便可以。 記者觀察澳門藥房限額賣口罩，發現澳門政府已啟用電腦系統，確保每名居民不會重複購買口罩。

大三巴和新馬路擺滿了新年喜慶的裝飾，但是人流稀疏，沒有熱鬧的氣氛。（歐陽德浩攝）

來自廣州的陶小姐對大三巴沒有大量旅客表示驚訝，「從來冇見過咁少人嘅大三巴，馬路亦冇咁塞」。她透露廣州仍有口罩供應，雖然大排長龍，但價錢維持在約3元人民幣一個，防護程度較高的N95約6元人民幣一個。

讚揚廣州政府能控制口罩的價格

此外，她讚揚廣州政府能控制口罩的價格，網上謠傳幾十元的口罩並無發生在家附近，並讚揚澳門政府的口岸檢查措施充足。但她沒有打算到香港旅遊，因西九龍高鐵站關閉後不能直達廣州。

大三巴和新馬路擺滿了新年喜慶的裝飾，但是人流稀疏，沒有熱鬧的氣氛。（歐陽德浩攝）

上海遊客稱將到香港遊玩

上海遊客周先生偕家人首次來到澳門旅遊，明日（31日）將順道到香港。他表示，已把家裡僅存的口罩都帶來旅行，但上海的醫藥點仍有口罩售賣，對此不感到擔心。他認為只要做好個人的防疫措施便安全，因此無阻早已計劃好的行程。

大三巴人流稀疏 附近店鋪生意大減

今日是大年初六，澳門大三巴和新馬路擺滿了新年喜慶的裝飾，然而打卡熱點的大三巴牌坊人流稀疏，大約僅得數十人，絲毫沒有熱鬧的氣氛。路旁有部份店鋪仍然緊閉大門，剩下食肆與藥房如常營業。

大三巴牌坊旁有小食店店員表示，自年三十晚起遊客數量大幅減少，認為目前的營業額不足以交租，慘淡的情況為多年以來罕見。為了增加生意，店員更減價售賣飲品。

澳門向合資格居民限額出售口罩，每10日可買一次。（歐陽德浩攝）

澳門衛生局在本月23日宣布，在轄下50多間藥房推出保障口罩供應澳門居民計劃，外僱及澳門市民均可自費購買，並必須登記身份證。口罩價格為8元10個，市民購買後10日才可再買，若10日內重複購買，藥房內的系統不會通過。記者觀察新馬路及三盞燈兩間藥房，發現購買口罩的市民不多，並無出現排隊的情況，30秒內便完成登記，即可取得口罩。

藥房職員則表示，除了政府提供的口罩外，其他外科口罩早於兩日前售罄，只剩下72元10個的N99口罩。

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