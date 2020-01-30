【武漢肺炎】醫學會：6千私家醫生口罩僅夠用1周　再無供應恐停診

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，市面口罩「一罩難求」，甚至連私家診所口罩量亦告急。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，醫學會轄下會員中，逾6,000名私家醫生的口罩存貨量不多，僅足夠使用1至2星期，有少部份更已沒有存量，恐不能應診。他又指，若口罩貨源未能於短期內補充，大多數私家醫生亦要停止應診服務，病人或要改到公營醫院求診。 梁子超呼籲，政府先調動部份口罩存貨予私家醫生，直至有新貨抵港，解燃眉之急。政務司司長張建宗今日回應指，會安排小型供應商提供口罩予私家醫生。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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梁子超表示，因私家醫生口罩供應與市面零售供應重疊，現時出現缺貨問題，「供應鏈斷咗，醫生都無晒貨」。他指，不但醫生及診所護士需要口罩，若求診病人有病徵而沒有戴上口罩，亦要給予口罩病人，故私家醫生口罩消耗量大。目前大部份私家醫生僅剩1至2星期口罩用量，更有少部分份「一個口罩都無」，恐未能應診。

他擔心如果情況持續，病人需改為湧到公立醫院求診，將影響本港防疫工作，希望政府可發放部份口罩予私家醫生。他又強調，醫學會亦不介意購買口罩，但前題是要有供應。

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▼市民搶購口罩情況▼

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張建宗今日見記者時表示，明白私家醫生有需求，政府會不要小型供應商供貨，將供應轉交予私家醫生，相信供應量是足夠，可達到私家醫生的訴求。