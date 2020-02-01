【武漢肺炎】 民間製自救資訊網站　開發者亦為口罩惆悵

武漢肺炎疫情持續擴散，對抗疫情除了要有足夠的口罩和消毒用品外，掌握最新、最全面資訊亦非常重要。本地公民科技團體g0vhk日前推出「武漢肺炎民間資訊」網站，提供「黑店」名單、高危地區、自保貼士等多種資訊。 網站推出首24小時錄得86萬瀏覽量，收到500多個回應，發起人盼網站成公民參與渠道，並紀錄事件的發展經過，「唔知場仗打到幾時。」

肺炎疫情肆虐，民間發起不少自救行動，由本地公民科技團體g0vhk製作的「武漢肺炎民間資訊﹙wars.vote4.hk﹚」網站是其中之一。網站為市民整合懷疑炒賣口罩店舖名單、高危地區、急症室等候時間、自保貼士、新聞訊息等多種資訊。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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推出首24小時錄得86萬瀏覽量

談到網站緣由，發起人之一梁逸風表示，農曆新年期間，眼見疫情來勢汹汹，市民苦於搶購口罩，網上肺炎相關資訊卻散落各處，當時看到台灣有不少民間自發製作的專頁，甚至連澳門官方都推出專門網站，於是萌生項目念頭，遂在g0vhk討論群組上提出，找到g0vhk創辦人黃浩華及成員Nandi加入。

發起人之一梁逸風表示，眼見疫情來勢汹汹，市民為口罩煩惱，網上肺炎相關資訊卻散落各處，因此想發起項目，為市民提供整合資訊。﹙資料圖片﹚

網站在短短兩日間完成開發，1月28日凌晨推出，在WhatsApp群組上廣為流傳。黃浩華表示，網站推出首24小時錄得86萬瀏覽量，其中，懷疑炒賣口罩店舖名單及高危地區兩類資訊最多人瀏覽。他說，網站除了作為一個Hub﹙資訊集中點﹚便利市民獲得訊息外，亦會系統地記錄事件的發展經過，「唔知場仗打到幾時。」

收500多則報料及建議 有人諮詢醫療意見

數據收集方面，黃浩華指，政府雖然有提供感染個案及患者曾逗留大廈名單的API（應用程式介面），但不少重要資料仍然只有PDF文件，增加數據處理難度。他特別提到，上周政府仍有公報「申報個案」的名單，是重要資訊，有助市民避免感染，但其後PDF更新，該數據便遭刪去，令他更感紀錄的重要；而由於政府不一定即時將感染數字更新上網，網站未能完全靠程式自動讀取，需要以人手更新數據。

g0vhk創辦人黃浩華表示，網站推出首24小時錄得86萬瀏覽量，其中，懷疑炒賣口罩店舖名單及高危地區兩類資訊最多人瀏覽。﹙資料圖片﹚

負責網站框架的Nandi表示，網站不只單方面地展示資訊，另一目標是提供公民參與的渠道，因此網站設有表格收集報料及意見，現已收到500多個回應。這些回應中有對網站功能的建議，如提出網站增設英文版；也有人報名加入翻譯團隊，甚至有人諮詢醫療意見，問及現時是否適合到馬來西亞旅遊。

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同為口罩惆悵 今次項目多了頹滋味

g0vhk 是本港公民科技組織，定期舉辦「黑客松」（hackathon）等活動，以期透過技術解決社會問題，曾推出多個項目，如「vote4.hk選舉指南」、香港地址解析器、立法會數據分析等。

然而，對於成員來說，這次項目多了「Sad」和「頹」的滋味。黃浩華說，成員本身都有正職，只能利用假期及工餘時間製作網站，不免感到疲累；加上在經歷半年多社會動盪後，現在又要為自己及家人的口罩煩惱，十分惆悵。

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