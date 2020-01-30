【冬季流感】曾到首爾7歲男童染甲型流感　併發腦病變情況嚴重

本港現時處流感高峰期，衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。個案涉及一名有長期病患的7歲男童，今日轉往香港兒童醫院兒科深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及抽搐，現時情況嚴重。 衞生防護中心指，初步調查顯示男童未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到首爾，其家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心指，初步調查顯示該名男童未有接種今季季節性流感疫苗。（資料圖片）

出現甲型流感

衞生防護中心表示，個案中的男童自周二（28日）起出現發燒和咳嗽，於昨日（29日）被帶往將軍澳醫院急症室求醫並入院接受診治。其鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及抽搐。男童現時情況嚴重，衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人說，香港已踏入2019／20年冬季流感季節，預期本地季節性流感活躍程度會在高水平維持一段時間。6個月大或以上的市民如仍未接種季節性流感疫苗，特別是兒童、長者和長期病患者，應盡早接種，而人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體。

7歲男童今日轉往香港兒童醫院兒科深切治療部接受進一步治療，現時情況嚴重。（資料圖片／余俊亮攝）。

防護中心又指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。呼籲市民接種季節性流感疫苗，保障個人健康；如雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手。市民亦應勤潔手，特別在觸摸口、鼻或眼之前，或觸摸扶手或門把等公共設施後。另外，市民應避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方，高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。