【武漢肺炎．澳門直擊】當地人讚政府反應快　居澳港人：香港極差

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，澳門政府今日(30日)宣布，大中小學等教育機構將無限期停課。澳門衛生局早前於23日亦宣布，在轄下50多間藥房推出保障口罩供應澳門居民計劃，外僱及澳門市民均可自費購買。 記者到澳門了解，當地居民都認同澳門政府今次抗疫反應迅速，更表示「以前係澳門跟住香港，而家香港終於跟返澳門。」亦有居於澳門的港人批評，港府的防疫反應極差，「係好同垃圾嘅分別，香港係極差。」

大三巴和新馬路擺滿了新年喜慶的裝飾，但是人流稀疏，沒有熱鬧的氣氛。（歐陽德浩攝）

為港人要清晨排隊買口罩感震驚

澳門市民吳先生認為，澳門口罩供應短期內充足，長期而言未必足夠，但相比下較香港多。他表示現時儲備了約幾十個口罩，但不會在網上搶購，反而應該留給有需要的人購買。

他對香港人需要清晨排隊買口罩感到震驚，為此讚揚澳門政府在口罩供應方面做得不錯，領取口罩不需花費大量時間排隊，更表示「以前係澳門跟住香港，而家香港終於跟返澳門。」他建議澳門政府可增加購買口罩的地點，不一定局限在藥房，因有些區域只得一至兩個發售點。

體諒每名市民只能買10個口罩的限制

林先生則表示，每10日才可購買一次，平均一日只能佩戴一個。他指有些市民未必長期留在家中，口罩更換次數較多，因此數量並不足以市民生活。

然而他認為要求強行供應口罩是強人所難，惟有自己節約使用。他亦讚揚政府發放資訊的速度有進步，暫時並不擔心疫情的擴散，除非澳門出現首宗本地個案。

▼政府推逾10措施阻擋疫潮爆發▼

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無限期停課 當地學生：匿埋屋企最好

王同學不知道政府今日宣布無限期停課，經記者解釋措施後表示支持。他認為學生抵抗力免疫力不及成年人，有些同學會跟隨父母到內地拜年，回澳後容易傳播病菌。

他表示學生或無法忍受躲在家中的無聊生活，這段假期「得閒睇下動漫囉，都係匿埋屋企最好。」

居澳港人梁先生分別在港澳兩地買了口罩，在網上看到片段後，懷疑自己買了二手回收口罩。（歐陽德浩攝）

港人：人口多並非口罩不足的藉口

居澳港人梁先生指，香港與澳門政府的分別是「係好同垃圾嘅分別，香港係極差。」他表示，澳門政府從口罩供應、封關、隔離武漢人、學校停課等措施均果斷與迅速。他亦指香港700萬人並非憑空出現，所以口罩短缺不是藉口，本應存有足夠市民使用儲備。

他表示自己在澳門工作持有藍卡，能夠享用口罩供應計劃，但因經歷過2003年沙士，所以早在搶購潮前分別在港澳兩地買下口罩，然而他在網上看到二手口罩的片段，懷疑自己「中招」買了劣質貨。

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