【武漢肺炎】統計處從無統計口罩進口量　政府今招標採購5700萬個

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，但防疫必須的口罩供應一直短缺，市民被迫四出排隊買口罩，亦希望知道本港市面口罩數量，惟政府一直無法交代數字。 《香港01》向統計處查詢本港醫用及外科口罩進口量，處方回覆指，現行統計中並無「醫用口罩/外科口罩」的獨立分類，故無法提供口罩進口量數字。 另政府物流處今日﹙31日﹚招標，要求供應商未來12個月為政府提供5,700萬個外科手術用口罩。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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政務司司長張建宗日前指，正安排超過3,000萬個口罩供應零售市場，同時安排懲教處增加口罩產量，不過政府至今未交代市面口罩數目。

統計處：無獨立外科口罩進口量

《香港01》以電郵向政府統計處查詢本港醫用及外科口罩進口量。處方回覆指，現行貨物協調制度 ﹙HKHS﹚中並無「醫用口罩/外科口罩」的獨立分類，醫用及外科口罩均包含在港貨協制編號63079000「紡織製成品，未列明或未包括在其他編號」之中，與紡織原料製紙巾盒、手套、鞋袋和傘袋等貨物一同統計，無法提供口罩進口統計數字。

▼消委會測試29款口罩性價比▼

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政府物流處今發招標 採購570萬個口罩

口罩荒持續多日，政府物流服務處今日（31日）發出招標，採購5,700萬個外科手術用口罩，合約為期12個月，2020年2月21日正午12時截標。另外，懲教處將增加口罩產量，由每日生產5萬個增至7萬個，預計由每月110萬個增至180萬個。