【武漢肺炎】八旬翁成第14宗確診　上月遊東京後橫濱坐郵輪回港　

衞生署衞生防護中心公布，本港新增一宗新型冠狀病毒感染確診個案，患者為一名80歲老翁，居於新界葵涌邨綠葵樓。他1月29日起咳嗽、1月30日開始發燒，同日到明愛醫院急症室求醫及入院接受治療。他報稱潛伏期內沒到過醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。 據病人提供資料，他上月10日曾到經羅湖口岸到內地逗留數小時，再在1月17日乘飛機由香港前往日本東京，1月20日在橫濱上船乘郵輪，25日抵達香港啟德郵輪碼頭。

初步確診的80歲翁晚上由明愛醫院轉往瑪嘉烈醫院隔離，他曾一度企圖逃走。（余睿菁攝）

衞生署衞生防護中心指，涉事80歲男子過往健康良好，他在1月29日起出現咳嗽，1月30日開始發燒，同日到明愛醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療。他已轉送瑪嘉烈醫院接受進一步治療，目前情況穩定。



公院早前新增「加強化驗室監測」安排，替所有住院肺炎個案做檢測，以減少新型冠狀病毒肺炎隱型病人在一般病房出現，而第14宗個案是在此安排下被發現，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，而中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。

據病人提供資料，他於1月10日經羅湖口岸曾到內地逗留數小時，1月17日乘飛機由香港前往日本東京，於1月20日在橫濱上船乘郵輪，在1月25日抵達香港啟德郵輪碼頭。

▼政府最新升級防疫措施▼

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啟德郵輪碼頭。（資料圖片）

中心指，初步調查顯示，病人潛伏期內沒到過醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物。病人與太太同住，他與兩名女兒同往日本旅行，調查仍然進行中。



另外，衞生防護中心表示，接獲國家衞健委通報，江西省當地一宗確診個案，曾在1月21日乘火車由湖北武漢到江西萍鄉（T148列車），而該列車上報稱有兩名香港居民，中心已聯絡兩人，安排進行醫學監測。