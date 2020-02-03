【武漢肺炎】菲律賓禁外傭來港　林鄭促勞工處人性化處理約滿外傭

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，菲律賓昨宣布禁止外國人經內地、香港及澳門入境，同時亦影響回鄉探親的菲傭，在當地滯留暫不能回港繼續工作。 特首林鄭月娥今日（3日）表示，會要求勞工處及入境處研究對於約滿外籍傭工，「以人性化方法協助」。有關注團體認為，港府應先讓外界對香港防疫工作有信心，例如有充足口罩供應。

↓↓政府公布最新防疫措施↓↓

+ 6 + 5 + 4

會見多國駐港領事 交代抗疫工作

林鄭月娥表示，留意到有外國政府推出新措施，限制航班入境，會從中檢視對香港影響。她又指，又為防止外國政府因對香港抗疫措施的不理解，推出影響香港居民措施，昨日已安排與多位駐港總領事會面，亦向各領事發信，交代以往抗疫工作。

她又指，知悉菲律賓新政策令不少外傭受影響，已要求勞工處及入境處提供協助，以人性化角度協助解決因國際旅遊而遇到阻滯。

香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒表示，至今就菲傭滯留問題接獲30宗求助或查詢，希望政府目前應優先協助有有工作合約的菲傭回港，但讓菲律賓政府放寬政策，應先建立信心，讓外界相信香港是一個健康城市，例如有充足口罩供應。