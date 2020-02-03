【武漢肺炎】創興銀行要求曾外遊內地員工　回港後須請年假隔離

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，多間銀行都縮短營業時間或暫時關閉部分分行。《香港01》接獲讀者提供一張疑屬「創興銀行」的內部通告，寫明創興要求在1月29日或之後，並非因公幹而往返內地的員工，回港後須請年假在家隔離14日。有員工批評做法不合理，憂心其他人為逃避扣年假而拒絕申報，令公司有潛在爆發風險。 創興銀行回覆《香港01》時確認有相關安排，但重申在農曆新年前已返回內地須家居隔離者不在此限，重申安排是以1月29日「劃線」。若屬公幹性質，隔離期不會被扣年假。創興又呼籲，面對特別情況的同事主動溝通，公司會按實際情況作適當安排。

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創興銀行發言人表示，為保障銀行員工的健康，在上月29日起實施新防疫措施，當日或之後往返內地的員工，回港後需留家隔離14日。若返回內地屬自行安排的旅行，14日隔離期會作休年假處理。公幹性質則不受此限。發言人回覆時強調：「1月29日公司已向全體員工發電郵通知，安排是由當日起計，即農曆年期間返過內地，回港隔離的同事是不會被扣年假，措施是公平的。」

員工爆料：同事用假地址暪報

但有不願透露姓名的員工聲稱，得悉有住在深圳的同事，報稱住香港，但只是借用香港親友地址；另有同事家屬經常往返大陸，但為免被扣年假而瞞報及照常上班，令其他人感到憂慮。

創興發言人表示，更新安排是希望保障員工，若同事年假不足或有其他特別情況，可與公司溝通，公司會按實際情況作適當安排。

創興銀行宣布，2月4日起，暫時調整全線香港分行及澳門分行營業時間。（資料圖片）

創興銀行：2月4日起縮短港澳分行營業時間

對於有員工反映， 創興銀行未能提供充足的酒精、搓手液或口罩等防疫清潔用品。創興銀行強調，鑑於新型冠狀病毒的傳播，在1月10日起已開始向全線分行及前線員工提供口罩及其他衛生用品，包括消毒酒精、消毒搓手液等。發言人重申：「確保同事一定有口罩，不會無口罩就要返工」，而公司亦會持續留意前線員工需求，與供應商聯絡，爭取盡早補充更多所需用品。

創興銀行另宣布，明日（4日）起，暫時調整全線香港分行及澳門分行營業時間，周一至五縮至早上9時半至下午3時半，周六早上9時半至中午12時，新安排會實施至另行通知。