【武漢肺炎】伊院過百罷工醫護簽到　歷沙士護士：士氣差過當年

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（4日）出現首宗死亡個案。醫管局員工陣線繼續第二日罷工行動，要求政府回應「全面封關」訴求，料部分緊急服務受影響。 而伊利沙伯醫院的街站，下午有過百人排隊簽到，人龍一度沿衛理道伸延。有入職超過20年的急症室護士稱，今日首次參與罷工，自己曾經歷沙士，惟坦言現時情況、士氣均較當年差，「有灰嘅感覺。」她稱對政府的回應感失望，直言前線醫護「已經好努力。」

▼伊利沙伯醫院罷工情況▼

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伊利沙伯醫院的街站原定於下午2時開始，於下午1時多已有過百名醫護人員排隊簽到，人龍沿衛理道伸延，部分人手持「我係醫護、罷工救港」的紙張。期間有不少途經車輛響安表示支持，又有司機向醫護人員䝂起拇指。

首日參與罷工的Angel任職急症室護士超過20年，直言對政府日前回應感到失望，「我哋要嗰樣冇嗰樣。」言談間略為激動，她稱前線醫護並非不努力，但若政府堅拒封關將令醫療系統不勝負荷。她續稱現時口罩、保護衣等保護裝備緊張，「醫療體制好易冧。」她稱每天上班均會盡力做，但直言有「好灰嘅感覺」，擔心自己會「中招」，甚至於家中也未敢脫下口罩。

▼醫管局員工陣線罷工行動升級▼

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護士：當年沙士內地訪港人數很少

她曾經歷沙士一疫，認為今次無論於裝備及員工士氣方面均較當年惡劣。她稱當時保護衣、口罩等供應均未有出現現時緊張的情況，加上當年內地人較少，並少出現出現病人隱瞞病史的情況。談到醫管局日前向罷工員工發電郵，她稱會擔心被秋後算賬，但會繼續堅持做對的事，「如果因為擔心而唔做對的事，社會唔會可以向前走。」面對坊間對罷工的批評，她稱行動正正代表醫護關心病人，希望推動醫護界變得更好。

於兒科病房任職護士的梁小姐同樣為首日罷工，她斥特首林鄭月娥日前回應為「廢話」。她稱不少未有罷工的醫護均對裝備、安全感擔心，又指若政府「企硬」會繼續罷工。但她坦言對政府全面封關的信心不大，認為政府過往的取態均不會聆聽民意。同行友人、同為兒科病房護士的袁小姐稱，醫院人手能夠補充罷工的醫護，認為對病房實質影響不大。她認為罷工非為自己，而是從大眾利益出發。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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於醫院任職文職人員的陳先生及郭先生為第二日罷工。陳先生批評林鄭日前的回應「可笑」，認為文職人員罷工影響力有限，但希望行動可支持前線醫護。郭先生坦言不怕會秋後算賬，認為屬意料之中，自己會堅持至政府肯封關。