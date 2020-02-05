【武漢肺炎】基層防疫物資口罩不足　劏房戶憂亂駁渠成淘大翻版

新型冠狀病毒疫情不斷加劇，全城戒備，不過防疫物資短缺，市面出現搶購潮。多團體指基層人士在疫情中面對多項挑戰，包括物資短缺、物價上漲及資訊不流通等，呼籲社會關注，更促政府採取多項措施緩解基層人士困境。 有劏房戶憂慮家中的渠並非U型渠，不能阻隔病毒，會成為2003年沙士淘大花園爆發的翻版。

九個基層團體召開記者會。（袁澍攝）

包括關注綜援低收入聯盟、新福事協會、香港天主教正義和平委員會在內的九個團體今日召開記者會，關注基層面對武漢疫情困境，包括缺乏口罩等防疫物資、食物物價上漲、劏房家庭衛生狀況堪憂等。

香港社會工作者總工會會長倫智偉表示，現時六成社福單位的口罩不足應付一個月用量，而長者院舍用量也非常大，社總曾在1月10日就已經向政府發信，要求關注，但至今未有回覆，「如果當時就已經做嘢，現在不會這麼慘。」

香港社會工作者總工會會長倫智偉表示，現時六成社福單位的口罩不足應付一個月用量。（袁澍攝）

劏房駁渠混亂 住戶擔心交叉感染

捍衛綜援權利大聯盟成員李芝融表示，現時物價上漲，很多綜援人士已經負擔不起，因擔心買不到口罩只能留在家中，「精神壓力都好大」。他提及有長者因為要去醫院復診，但口罩短缺令他們處境困難。

葵涌劏房住客大聯盟成員黃耘娸指，劏房住戶面對許多問題，包括範圍內渠道接駁混亂，懷疑有些渠道是直渠，令病毒容易傳播；劏房環境擠迫，有住戶擔心互相感染，十分驚慌。

葵涌劏房住客大聯盟成員黃耘娸指，劏房渠道接駁混亂，令病毒容易傳播。（袁澍攝）

住在深水埗劏房的79歲綜援人士陳先生。（袁澍攝） 住在深水埗劏房內的79歲陳先生，與妻子在約110呎的單位內居住，他表示自己的廁所應該是直渠，衛生情況堪憂，「也買不到消毒水」。夫妻二人靠綜援金生活，但近來的菜價太貴，讓他們生活更加拮据。他表示曾經考慮過排隊買口罩，但是4、5個鐘頭等候時間讓他這個年紀的老人家望而生畏，只能靠他人接濟的10個口罩度日。 他表示現時和妻子輪流落街買買生活必需品，為了節省口罩，更會早上6時就出門。本身有心臟病、糖尿病的陳先生，每月都有去醫院復診的需要，他現在很擔心，「只能看誰還能給我們一點口罩。」

▼觀塘派口罩予長者情況▼

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團體希望政府推出以下短期措施，包括提供足夠防疫用品予以服務營運單位、基層家庭，增撥資源至短期食物服務令有需要的綜援人士可以領取食物、加強地區防疫及健康教育工作、支援劏房防疫工作等等。團體要求官員盡快回應，包括與勞福局局長羅致光、社會福利署、關愛基金的官員見面，落實安排。