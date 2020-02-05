【武漢肺炎】中大強烈呼籲學生勿返校　員工在家工作延至2月16日

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續擴散，香港中文大學今日(5日)強烈呼籲所有學生，包括本地、非本地的本科生及研究生，留在家中，切勿返回校園。同時，員工在家工作安排延至2月16日。

▼政府最新防疫措施▼

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中大指出，本港疫情持續擴大，並可能已出現隱形傳播，大學強烈呼籲所有學生留在家中，切勿返回校園或宿舍。大學將密切注意疫情發展，將會在情況許可下，盡快恢復面授課堂。至於目前居於校園宿舍的學生，大學建議同學在可行情況下回家住宿。

如果同學曾於過去14天內前往內地，必須遵守有關的隔離安排。各書院及宿舍將因應情況對相關同學採取個人隔離措施。若發現須呈報個案，校方將會通報衞生防護中心。

香港中文大學強烈呼籲所有學生，包括本地、非本地的本科生及研究生，留在家中，切勿返回校園。同時，員工在家工作安排延至2月16日。（資料圖片）

教職員方面，除了經部門安排回校提供必須服務的人員及在可行情況外，所有教職員均繼續留在家中工作，無需返回辦公室或工作崗位，直至2月16日。返回辦公室的教職員，必須按照大學健康促進及防護委員會的指示作出健康申報並進行自我醫療監察。

大學會避免安排在之前14天內曾經往返內地的教職員返回辦公室或工作崗位提供必須服務。校方強烈建議他們根據衛生署的建議，在返回香港後的14天內盡量留在家中。校方已在大學網頁設置專頁，解答同學及同事就預防新冠狀病毒措施的常見問題。