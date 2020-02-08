7歲男童確診感染禽流感　潛伏期曾到深圳外公家　有散養家禽　

衞生署衞生防護中心昨（7日）公布，一名有長期病患的7歲男童感染禽流感，目前正留醫瑪嘉烈醫院隔離病房，情況穩定。他於潛伏期內曾到訪深圳外祖父母家，該家居有散養家禽。

衞生署衞生防護中心今（7日）公布，一名有長期病毒的7歲男童感染禽流感，目前正留醫瑪嘉烈醫院隔離病房，情況穩定。(資料圖片)

化驗證實對甲型（H9）流感病毒呈陽性反應

衛生防護中心表示，涉事男童本月4日起咳嗽及流鼻水，翌日發燒，被帶到橫頭磡賽馬會普通科門診診所求醫，並轉送廣華醫院入住隔離病房，昨日（6日）轉往該院普通病房，至今日轉送瑪嘉烈醫院隔離病房繼續接受治療。

男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H9）流感病毒呈陽性反應，分型結果待定，臨牀診斷為禽流感。衛生防護中心表示，男童最近沒有直接接觸禽鳥，亦沒有進食未經煮熟的家禽或接觸禽流感病人。男童的家居接觸者至今沒有出現病徵；橫頭磡賽馬會普通科門診診所、廣華醫院及救護車服務的醫護人員，以及廣華醫院的有關病人正接受醫學監察。衞生防護中心會將個案通報廣東衞生部門。



甲型流感（H9）是本港法定須呈報傳染病，本港過往曾錄得8宗甲型流感（H9N2）個案，最近一宗是2013年的外地傳入個案。

發言人補充指，衞生防護中心透過與本地公私營醫院、私家醫生及在各口岸的監測機制一直進行。若發現懷疑個案，會立即轉介至公立醫院作跟進調查。發言人又提醒，抵港旅客，特別是從受禽流感影響的地區和省份來港的旅客，若出現發燒或呼吸道病徵，應立即佩戴口罩及求醫，並向醫生報告外遊紀錄。醫護人員應特別留意可能在受影響地區和省份曾經接觸家禽、雀鳥或其糞便的病人。