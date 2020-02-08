【武漢肺炎】強制檢疫生效　港人戴一層薄口罩　上海轉折來深圳灣

武漢肺炎疫情肆虐，今日（8日）起所有由內地入境香港的人士，不講是市民、內地旅客或外籍人士，均需接受強制檢疫14天的措施起實施。今日早上6時半左右，深圳灣口岸人流稀疏，間中有拉著行李的人士離港，關口今早六時半開放至9時半，從內地抵港者不足十人。他們大多原定昨晚抵港，但遇到交通管制、火車班次調整、航班延誤等原因而延誤了行程。 綜合回港人士說法，過關檢疫較以往比較嚴謹，回港者需填多張表格，亦要申報住址，檢測3次體溫才能過關。但亦有市民表示，檢疫人員沒提示他們須在回港後兩小時內返抵家中。 回港的市民張小姐表示，原定昨晚抵港，但受內地交通管制而出現阻滯，最終今早才抵港。她為家人着想，在家隔離會戴上口罩，自行留房內、避免與家人同桌吃飯。

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所有內地入境人士都要提交地址等資料，並要強制檢疫14日。（梁鵬威攝）

為佢哋着想，可能分開房，俾啲飯喺門口攞

今早從內地返港的香港居民張小姐指，從微信收到消息，港府將在今天起要求所有從內地到港人士家居隔離14天，故已盡早回港，惟內地管制嚴謹、多區都實施交通管制及限制出入措施：「大陸管得好嚴，我哋返唔到嚟，冇計！河南封晒！」

張解釋，內地除了個別大城市外（上海、深圳），不少城市都實施限制出入措施，如她到河源探親時，出入要用當地身份證，只持有香港身份證的她，長時間也是留在內地親人的家中，「出咗屋企隨時返唔到去......我喺馬路上瞓咗兩日，喺架車度」。

張小姐稱，自己沒到過濕街市等高危地方，但回港後都會遵從政府指示，在家中隔離14天：「（過關時檢疫人員）有警告，唔可以落街，一定要留喺屋企14日。」被問到家中是否有足夠糧食，張小姐說，與家人同住，回家後打算分房隔離，在家亦打算戴上口罩：「我諗我都會（戴口罩），我有屋企人，要為佢哋着想，可能會分開房，俾啲飯喺門口攞。」

上海探親20多天 戴一層薄口罩返港

現年六十多歲的盛先生指，在上海探親留了20多天，憂心疫情持續，怕打擾家人太久，故一早已購入直到紅磡的火車回港。被問到佩戴的口罩薄得只有一層，是否難以購入口罩？他稱內地買不到口罩，故加了紙巾在口罩內，「唔擔心，沙士都過咗嚟。」他稱在沙士期間無戴口罩，今次應要求戴上口罩，亦會注意衛生及保持身體健康。

盛生批評政府「封關」安排擾民，加上內地刪減火車班次，令他改了多次車票，故未及在昨晚抵港。住在馬鞍山的他表示，現需轉乘兩程車才能回家，未來兩星期需靠住在同區子女協助購買日用品及食物。

另外，在深圳灣口岸任職保安的林先生形容，過去兩天有大量人士通關，較平日多約五成，當中以香港人較多；至於保安人員的防疫裝備。受聘於外判公司的他說，公司有提供口罩及制服給員工，但手套則需要自備。

從內地返港的香港居民張小姐指，從微信收到消息，港府將在今天起要求所有從內地到港人士家居隔離14天，故已盡早回港。（鄧穎琳攝）

入境探咗三次體溫，簽咗好多張表格

而戴了兩個口罩的市民溫先生表示，相信多戴一個口罩比較安全，他形容過關檢疫嚴謹，「探咗三次體溫，簽咗好多張表格」，家住旺角的他說，知道要家居隔離14天。

而帶著6歲女兒從廣西回港的宋女士指，由於內地交通管制嚴謹，所以昨晚已自駕到深圳灣，惟未能趕及在關口關閉前入境，只能留在車上，改在今早才回港。她稱，考慮到女兒復課前須在家隔離兩星期，故結束20多天的旅程。

政府昨日公布，內地入境者須簽檢疫令，抵港後兩小時內到達住所接受隔離。家住屯門的她表示，檢疫過程為時半個多小時，人員未有要求他們說於兩小時內回家，但表明可能會有人不定時上門抽查或致電他們，他們亦需每天量度體溫，觀察健康狀況。她稱，會按建議與六歲的女兒一起在家居隔離，並已聯絡鄰居再隔離期間協助買食物。