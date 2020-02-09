【武漢肺炎】強制檢疫措施生效首日　468人須隔離　逾一成為旅客

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫持續，港府引用《預防及控制疾病條例》制訂附屬法例，周六（8日）起所有由內地入境人士須接受強制檢疫14日。食物及衞生局局長陳肇始出席商台節目表示，現時僅餘3個關口可供使用，她透露昨日共有411名香港居民、57名非本地居民需要在居所，強制隔離14日。 她又指，警方於首日已突擊檢查其中10人，未發現違規情況。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國逾三萬人確診▼

+ 9 + 8 + 7

食物及衞生局局長陳肇始表示現時僅餘3個關口，據昨日（8日）出入境人數數字顯示，內地入境人數大幅下跌。她透露昨日有411名香港居民、57名非本地居民需要進行檢疫，即旅客人數約為13%。陳肇始強調檢疫人士並非有病，呼籲需要檢疫人士需要「自律」，違反人士需要負上刑事責任，包括最高罰款2.5萬元，入獄6個月。

政府會突擊檢查隔離人士

食物及衞生局副秘書長鄭鍾偉指，檢疫措施「三管齊下」，除了部分未有手機的人士，當局已取得絕大多數的定位位置，暫時未錄得違反個案。他又說，已在關口及以電話提示需要檢疫人士需要自行回居所隔離，不可以離開家中及離境，當局會抽樣進行突擊檢查並以電話聯絡。就有傳媒報道有需檢疫人士到社區的商店購物，並未有立即回居所，鄭鍾偉則回應指將會跟進個別個案，續言措施最主要為減低兩地來往人流。

陳肇始其後指，警方首日已突擊檢查其中10須強制隔離人士，未發現違規。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼