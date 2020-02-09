【武漢肺炎】打邊爐後一家共9人初步確診　聯合七旬男病人呈陽性

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診人數不斷攀升。律敦治醫院昨日（8日）再多一名病人初步確診，他在潛伏期曾與10多名親戚及一同打邊爐，據了解，其祖母已初步確診，她曾在東區醫院求診，並入住內科及腫瘤科病房數日，未有隔離。而當晚出席者中另有7人亦初步確診。 此外，聯合醫院亦有一名70歲男病人，亦對新型冠狀病毒測試初步呈陽性反應。

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昨晚本港律敦治醫院新增一宗初步確診個案，患者為一名24歲男子，曾與18多名本地親戚及2名內地友人打邊爐，當中已有七人初步確診。另外，消息指其祖母亦初步確認感染，即連同該名男子，共有9人中招，正進行覆檢，結果仍有待進一步覆檢。倘全部覆檢都是對新型冠狀病毒呈陽性，將成為本港暫時最大一宗家庭群組傳染個案。

祖母曾入住東區醫院內科及腫瘤科病房

有知情人士透露，該男子的父母曾向私家醫生及到聖保祿醫院求醫，而該男子的祖母曾到東區醫院求診，於2月1日至8日期間，曾因發燒於東區醫院醫，期間亦曾多次於院內腫瘤科接受治療，並於2月8日因退燒而出院。當院方得悉其孫兒確診後，化驗所隨即將她2月1日抽取的樣本再化驗，證實對新型冠狀病毒呈陽性，並即時召她回醫院，準備入住隔離病房。

另外，聯合醫院一名70歲男病人初步確診，他在一月初曾經到內地，現時正等待第二次覆檢結果。據了解，該名男病人於1月9日曾去過廣州，即日來回，2月2日因有氣喘向私家醫生求診，最後於聯合醫院初步確診。

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