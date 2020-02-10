【武漢肺炎】2人違檢疫令失聯警發通緝令　倘違反3次後送入隔離營

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，當局共向1193人發出強制檢疫令，逾九成人要在家中隔離，警方至昨日已進行了167突擊檢查，發現有9人未有24小時留在處所內，現正通緝當中仍然失聯的2人。食物及衞生局副秘書長（食物）鄭鍾偉表示，現找回的7人主要聲稱去了購買日用品和食物，或睡著聽不到拍門。至於現時仍失聯的2人，當局未能交代個案詳情，包括是否本港居民、何時起失聯等，僅強調要相信警方的尋人破案能力。食物及衞生局局長陳肇始指，會了解有關人士離開處所後的路線等，如違令達三次，會移送到政府轄下禁閉式的檢疫營，24小時有人看守。

食物及衞生局局長陳肇始（中）率領在記者會交代最新疫情。（張浩維攝）

未交代失聯2人是否香港居民

鄭鍾偉表示，涉及偷走的9名接受強制檢疫人士當中，有人聲稱因睡覺而無法聯絡，第二次已能成功聯絡；有人聲稱當時在購買日用品和食物，「等等下又出現返」等，警方事後已提醒他們不能外出。至於現時仍失聯的2人，警方未能透過電話或在申報住址找到2人，已發出通緝令。

偷走去返工、睇戲、唱K 會毫不猶豫檢控

當局在簡報會上未能交代該2宗失聯個案的詳情，包括是否本港居民、何時起失聯等。鄭鍾偉指發出警方通緝令後，如可循他們入境資料包括證件號碼等追蹤，警方如何跟進由警方解釋，「但係一般，我相信，大家都知道，香港警察喺搵人、破案方面，其實效率非常之高，我諗我哋都要有好大嘅信心。」鄭鍾偉指找回失聯人士後，如有個案是「明知故犯」，「如走去返工、我要去睇戲，我要去唱卡OK，掌握到呢啲資訊，政府會毫不猶豫向佢檢控。」

違令第二次要求戴手環

陳肇始表示，為了確保接所有接受強制檢疫人士留在居所，當發現他們第一次偷走，會給予提醒及警告；如發生第二次，會要求他們戴上手環，加強追蹤他們的位置；如發生第三次，會將他們送到政府的檢疫營。鄭鍾偉補充，即使有人蓄意剪斷手環，亦是實時發出訊號，能立即知道。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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認為實施情況「十分十分之成功」

鄭鍾偉表示，曾經失聯的接受強制檢疫人士「比例相當低」，認為暫時沒有人是故意違反檢疫令，有關檢疫令是旨在減低社交接觸，形容實施情況「十分十分之成功」，強調接受強制人士須自律自覺。他續說，如形容他們外出「播毒」並非正確字眼，因為他們並沒有病徵，他指，在實施前都已有數以幾十萬計的港人由內地回港，同樣亦不能夠形容他們是「播毒」。