【武漢肺炎】長康邨廁所渠喉或播毒　何栢良：情況與沙士淘大不同

昨日（10日），青衣長康邨康美樓確診第42宗武漢肺炎的個案，患者與第12宗個案同住一幢樓，不同樓層的07號單位，疑因單位糞渠的室內排氣口沒有密封而傳播病毒。 香港大學感染及傳染病中心總監何柏良今日（11日），於香港電台節目《千禧年代》指，2003年淘大花園爆發沙士，因病毒經糞便進入污水渠後，透過乾涸的U型去水渠進入住宅，造成大爆發，與今次涉及垂直排污渠不同，並詳細講解預防方法。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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何柏良表示，若市民居住在舊式屋邨，排污渠設計在外牆並懷疑有泄漏的問題，必須找合資格的技工檢查及維修。洗手間方面，市民應每日注水至地下U型去水渠，防止乾涸。在沖廁前必須蓋上廁板，因水花飛濺會產生飛沫傳播的風險。此外，排水渠原先依靠儲水防止負壓的情況，如果廁所關起全部門窗，打開抽氣扇後，令病毒有機會倒流傳入室內。

他亦指第42宗與第12宗個案的共通點，只有垂直排污渠，疏散07單位住戶是預防措施。究竟個案間有沒有直接關聯，待衛生署稍後的檢驗結果。他更指調查需時，過程可能會出現假消息，若市民收到來歷不明的資訊切勿相信，更呼籲政府盡快公開事實證據。「睇科學證據，市民唔好自己嚇自己。」

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼