【武漢肺炎】廁所排氣管切斷或播毒　建築師：相當大傳播風險

青衣邨康美樓同一座向不同樓層的兩位住戶，先後確診新型冠狀病毒肺炎個案，疑與廁所接駁糞渠的排氣管被改裝切斷有關。測量師學會建築測量組主席謝志堅及資深執業建築師何文堯今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，排水管是必然設計，負責分隔糞渠與室內空間。謝解釋，當沖水時，管道內會產生負氣壓情況，容易抽走U型管內的貯水，排水管能平衡氣壓，防止U型管水被抽走。

謝志堅表示，如果排氣管被切斷，排氣管會失去作用，病毒有機會進入室內。何文堯指，今次長康邨情況較為特別，屬70年代設計，喉管設於室內浴室每一層，該低層感染住戶明顯改動設計，將排氣管切斷，存在相當大的傳播風險。

今次有住戶改裝廁所的喉管，何文堯指，不明白戶主改動原因，但指出，若市民需要改裝喉管設施，須小心及認真，因為行業師傅水平分野大，部份專業知識不高，裝修工作未必完善。何文堯指，如果排污系統有滲漏，室內一定傳出有味，若市民遇上這種情況，建議盡快找專業人士檢查。他又提醒，地台去水位要經常加水，建議是這段非常時期，每日早晚一次，倒半公升的水，保持U型隔氣功能。

康美樓廁所的渠道，初步懷疑有排氣管未有完全密封，導致病毒傳播，情況跟2003年淘大花園並不一樣。（梁鵬威攝）

屋署有小型工程監管機制 質量有問題承建商需負責

過往不少市民均會自行改裝廁所喉管設計，謝志堅表示，屋宇署有小型工程監管機制，市民可找小型工程承建商改動管道，同時通知屋宇署，署方日後會作抽查，如改動質量有問題，承建商需要負責。

何文堯表示，對於小型工程監管機制好大保留，雖有立法規管，但一般未見署方抽查，市場上做法僅簽字了事，對質量保證沒有什麼作用。何又指，目前渠務工作未設專業資格評審，因為社會不認為重要，但事實上，排污系統對生活影響好大，認為今後要思考提高專業標準。