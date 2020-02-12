【武漢肺炎】樂桃航空下周一起停運香港往沖繩航線　削飛大阪航班

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，日本樂桃航空（Peach）今日（12日）公布，受疫情擴大影響，航空需求減少，樂桃已向日本國土交通省提出申請，將暫停部分國際線航線服務，包括由下周一（17日）起停飛往來香港與沖繩的航班，而往返大阪的航班亦會削減。樂桃向受影響顧客道歉，可退票或轉乘其他替代航班，惟未能補償由此所致的住宿、租車費用等。

樂桃航空為日本的廉價航空公司。（GettyImages）

日本廉航樂桃航空（Peach）今日在官網宣布，武漢肺炎疫情下，航空需求減少，已確定部分國際線航線須在一定期間內停航，亦需要暫時削減部分航線的航班。當中香港來往沖繩那霸的MM963及MM964航班，以及往來香港與大阪關西的MM063、MM064、MM060及MM065，將在本月17日起至3月28日停運。

香港往來大阪航班削班次



而香港往來大阪關西的航班亦會削減班次，當中只有MM067及MM068如常營運；而本月17日至3月27日的MM063、MM065、MM064及MM060均會暫停。另外，樂桃往來內地上海浦東與東京或大阪的多班航班亦將會暫停服務，詳情可點擊下圖查看。

以香港出發旅客為例，受影響者距離原定出發日最短只相距數天，樂桃向受影響顧客致歉，惟直言無法安排更換其他航空公司的航班，或無法補償乘客因此而損失的住宿費、租車費或更換航空公司費用等。而目前大阪關西往來上海、及東京的航班亦會暫停至3月底。

樂桃向受影響客人致歉，指客人可選擇免手續費退票，或轉乘同一航線的替代航班。而樂桃已就更改營運計劃一事向日本國土交通省提出申請。