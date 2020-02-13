【武漢肺炎】七旬伯伯唔夠快排逾十次皆撲空　市民呻買廁紙口罩難

武漢肺炎疫情肆虐，市面上的口罩搶購潮不斷。日本城今早（13日）再於facebook宣布，於指定四間分店出售口罩，每人限購一盒，結果有人歡喜有人愁，仍然有多人撲空。有 七旬伯伯表示，已試過排十幾次，但每次都失敗而回；亦有市民無奈道：「廁紙又買唔到，米又買唔到，口罩又買唔到！」

今（13日）位於荔枝角的日本城有口罩出售，吸引逾500人輪候。（梁鵬威攝）

記者一早到位於荔枝角的日本城視察，雖然口罩只有360盒，但已有逾500人於商場輪候，人龍打了多個「蛇餅」，一度需要保安員在場維持秩序。現場職員不足30分鐘便派完所有籌號，由於口罩仍在運送過程，遂通知成功取籌人士稍後再取。

七旬伯伯望政府限制口罩供應

77歲的蘇伯伯來到店外始發覺撲空，他稱已排隊十幾次，但都未有成功。他說：「每次聽到消息就去買，萬寧又去過、屈臣氏又去過、吉之島又去過......」每次都因不夠快，只可失望而回。他指，家中只剩下數個口罩，只好減少外出次數，又說：「一買餸就買一個禮拜。」他稱到用盡口罩時，只可用衣服掩著臉去買餸。他慨嘆市面上藥房的口罩昂貴，見過100元只得3個，根本無法應付。他期望政府限制口罩供應售予市民，又說：「唔貪心要佢派，但依家買都冇得買！」

市民嘆上班無暇買日用品

亦有落空的市民大表無奈，她稱原本打算去附近的超市買廁紙，但未有買到，見多人在輪口罩亦排一排，結果兩邊皆落空。她大呼好辛苦：「廁紙又買唔到，米又買唔到，口罩又買唔到......」又直言平日要上班，根本無空買日常用品。她透露，家中只剩下十多個口罩，直言：「都冇得點算！」

今日放假的黄先生表示，成功第一次排隊買到口罩，並說：「終於排到第一盒！」自言覺得幸運。他又說，因工種所限，不能夠在家工作，家中只剩下二十多個口罩要兩人使用。被問及會否擔心口罩不足，他苦笑：「一定唔夠。」但他稱不太擔心，相信未來陸續返貨，又批評政府防疫措施「唔掂」，與澳門政府相差極遠，直言：「又唔封關，封啲唔封啲。」

