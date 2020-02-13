【武漢肺炎】下周母嬰健康院、長者健康中心、胸肺診所改服務時間

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，衞生署今日（13日）公布進一步調整服務，由下周一（17日）起，所有長者健康中心的健康評估和專職醫療預約將暫停；17間長者健康中心的服務時間亦將有所調整，5間母嬰健康院亦會暫停服務。署方指，診所職員會聯絡受影響的已預約服務人士另作安排。

5間母嬰健康院亦由下周一起暫停服務。（資料圖片）

衞生署早前宣布轄下部分非緊急服務亦已作出調整或暫停，包括學生健康服務中心、學童牙科診所及婦女健康中心等，今日進一步公布調整服務。署方指，由下周一起，所有長者健康中心的健康評估和專職醫療預約將暫停，而油麻地長者健康中心亦會暫停服務。其餘17間的服務時間亦將有所調整，當中九間會逢周一、三及五提供服務，而八間將於周二及四提供服務。

另外，五間母嬰健康院亦由下周一起暫停服務，包括東九龍母嬰健康院、橫頭磡母嬰健康院、伍若瑜母嬰健康院、仁愛母嬰健康院和馬鞍山母嬰健康院；其餘母嬰健康院的服務亦將有所調整或暫停。

多間長者健康中心服務時間亦將有所調整。（資料圖片）

七間胸肺服務診所逢周六上午提供的全監督治療由周六（15日）起暫停，分別為筲箕灣胸肺科診所、九龍胸肺科診所、西營盤胸肺科診所、石硤尾胸肺科診所、東九龍胸肺科診所、大埔胸肺科診所及東涌胸肺科診所；而長洲胸肺科診所由2月21起每四星期的周五提供服務。

署方指診所職員會聯絡受影響的已預約服務人士另作安排。為加強感染控制措施減少人流及社交接觸機會，署方建議除非有特殊原因，親友應盡量避免陪同應診者到訪母嬰健康院或其他診所及設施。