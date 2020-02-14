【肺炎口罩】專家研廚房紙自製口罩　功效媲美外科口罩（附教學）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，惟市面口罩供應緊張。港大深圳醫院、消委會及科學園等成工立工作小組，在過去一個多星期，測試外科口罩在清洗消毒後的功能，亦分析DIY自製口罩安全性及功能，發現文具用的透明膠套、廚房紙及袋裝或盒裝三層或四層面巾紙，符合安全、成本低、透氣舒適、製作簡易、材料容易找的標準，適合作為自製口罩的物料，讓市民在口罩供應欠缺下，可提供多一個選擇。

▼專家自製口罩詳細教學▼

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港大深圳醫學院、消費者委員會、香港應用科技研院、香港科技園公司和城大建築學及土木工程學系合作成立工作小組，在過去一個多星期，參考外科口罩的三重設計功能：外層防水、中層過濾、內層吸水，對不同口罩物料進行評估，包括掃瞄電子顯微鏡下的纖維結構、檢查氣溶膠微粒過濾功能及螢光劑模擬咳嗽測試。

自製口罩物料要符合五大要求，包括安全、成本低、透氣舒適、製作簡易及材料易找。工作小組指，實驗測試發現，文具用的透明膠套、廚房紙及袋裝或盒裝三層或四層面巾紙符合上述要求，並可分別用作自製口罩的面層、中層及內層。

研究指，文具用的透明膠套在螢光劑模擬咳嗽測試中，能有效阻擋大量飛沫，成本只需要兩元而且清洗後可多次使用，類似外科口罩的防水功能。

至於廚房紙則一般達到處理食品衛生標準的規格，在掃瞄電子顯微鏡下檢視，其纖維大小、空隙及排列，與外科口罩物料相若。而面巾的質地柔軟，衛生標準及吸水力強，最適宜作為內層物料。

工作小組建議，市民在欠缺外科口罩而須自製的情況下，可考慮以上物料及設計作為防護，一次性自製口罩的製作成本只需兩三毫錢。

另外，小組指，若市民以清水、酒精、洗潔精等自行清洗消毒口罩，會損壞外層防水層，令防水功能失效，中層纖維物料亦會受破壞、變形、收縮，或是完整性受損，影響過濾效能，失去防護作用，建議勿以此重用外科口罩。