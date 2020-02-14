【武漢肺炎】屯門醫院宿舍水喉流黑水　滿地污漬　有醫院無廁紙

新冠肺炎疫情持續，不少在前線工作的醫護人員擔心接觸患者後傳染家人，因而到醫院宿舍居住。屯門富泰區議員何國豪接到屯門醫院醫護人員反映指，護士宿舍情況惡劣，廁所內的水龍頭持續10分鐘湧出惡臭黑色污水，床褥佈滿灰塵、沖涼房滿是污漬。有醫護直斥「坐監都冇咁差」。屯門醫院表示，院方對臨時員工宿舍的狀況欠佳深感抱歉，即時聯絡同事更換房間，又稱今後會加強監察宿位的狀況。 另外，沙田愉欣區議員勞越洲表示，據醫護人員反映，今日（14日）開始個別醫院已暫停廁紙供應，亦有醫院每日只供應一個口罩，防護服更不時需重用。

▼屯門醫院宿舍情況▼

醫護：「坐監都冇咁差」

屯門醫院昨日確診一宗新冠肺炎個案，患者是一名43歲男子。屯門醫院有多名曾接觸患者的護士、醫生因擔心接觸患者後傳染家人，故選擇到院方提供的護士宿舍居住。

惟屯門富泰區議員何國豪接獲醫護人員投訴，指護士宿舍內佈滿灰塵污漬，「床褥仲要係黑色，沖涼房又係污積，開水喉開足十分鐘都係銹水！」從何國豪提供照片可見，醫護人員用濕紙巾抹檯面、床褥後，濕紙巾留下黑色污漬，而從水龍頭流出的水更是褐色。

有傳媒報道，有醫護人員表示「坐監都冇咁差」，又有醫護人員見到宿舍的情況後，便即時決定離開，再想辦法自我隔離。何國豪向《香港01》表示，估計宿舍「十幾年都冇人打理」，且「要護士自己清潔返先住得，最後都沒有更換房間」，而現時仍有醫護人員居住在宿舍內。亦有醫護人員向何透露，院方向員工表示，若宿舍住滿後，會每日向員工提供500元的外出住宿津貼。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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屯門醫院致歉 更換房間

何國豪已去信屯門醫院，要求醫院對此展開獨立調查，惟屯門醫院暫未回覆。而據傳媒報道，屯門醫院發言人表示，對臨時員工宿舍的狀況欠佳深感抱歉。昨晚得悉事件後，已即時提出補救措施，包括聯絡同事更換房間，並安排另一個洗手間予入住同一樓層的同事使用。鑑於目前在醫院留宿的同事較平日大幅增加，醫院需要在短時間內清潔及翻新部分閒置的舊員工宿位。而在安排房間過程中溝通有誤，意外安排了未完成大清潔的房間予員工使用。院方今早會派員巡視所有員工宿位並執行有效改善措施，承諾今後一定會加強監察宿位的狀況，確保衛生水平。

有醫護人員向沙田愉欣區議員勞越洲反映，個別醫院已暫停廁紙供應。（勞越洲社交網站圖片）

另外，沙田愉欣區議員勞越洲向《香港01》表示，收到醫護投訴，今日（14日）開始個別醫院已暫停廁紙供應。而部分醫院每日只供應一個口罩，防護服更不時需重用。他解釋，以往口罩是「任醫護人員攞」，但現時「就收起晒」，醫護人員需向上級申請並解釋，才可領取口罩。

他批評，院方安排與《感染控制措施》中，必須提供醫護人員至少有4套口罩及防護服指引不乎，擔心增加醫護人員感染風險。

勞越洲議員辦事處社區事務主任李志華補充，今日收到多名護士及支援組別員工投訴，稱醫院的員工廁所已暫停廁紙供應，直到另行通知；而院方一日僅提供一個口罩，若需要更多口罩，需向上級提交書面申請，「要寫報告，解釋原因」。同時，院方亦不允許員工在工作期間佩戴自行購買的外科口罩，李又稱，有醫護人員表示，接獲院方指示，「如果係非高危地方工作就要重用防護衣」