【武漢肺炎】消息：康美樓家族共約20人北角聚餐　多1人初步確診

本港「武漢肺炎」疫情持續，多個確診者疑因參與新年家族式聚餐而受到感染。一對住在康美樓低層07單位的37歲夫婦，在年初二與多名親戚在北角明星海鮮酒家吃飯後，確診新型肺炎。參與飯聚的人亦相繼確診，包括康美樓夫婦的外父、外父姨仔和外父外甥。 有消息人士透露，當晚的聚餐有超過20人，當中再多1人初步確診，是一名41歲女子，患者現時在律敦治醫院留醫。本港確診總數或增至54宗。 另外據悉一名郵政署柴灣派遞局外判司機的同住家人確診，同屬明星酒樓家庭群組，該司機正等候化驗結果，而派遞局正追尋曾與司機接觸的員工。

一對住在康美樓低層07單位的37歲夫婦，在年初二與多名親戚在北角明星海鮮酒家吃飯後，確診新型肺炎。（明星海鮮酒家網頁截圖）

涉及長青邨康美樓家族及相關的確診個案，目前已有六宗。

據了解，一對住在康美樓低層07單位的37歲夫婦，在年初二與超過20名親戚在北角明星海鮮酒家吃飯後，確診新型肺炎。參與飯聚的人相繼確診，除了該對康美樓夫婦（個案48及49），還有其外父（個案46）、外父姨仔（個案52）和外父外甥（個案53）。

據悉今日再多1人初步確診，是一名41歲女子，她有參加年初二聚餐，患者現時在律敦治醫院留醫。

郵政署柴灣派遞局外判司機有家人確診 近日曾與10同事接觸

另外，立法會議員鄭松泰亦透露，柴灣派遞局一名外判司機的同住家人已確診，該確診個案曾在北角明星海鮮酒家聚餐，涉事司機今日無上班，目前在家中隔離檢疫，亦已接受病毒測試，正等候衞生署化驗報告結果。

據鄭松泰引述部份柴灣派遞局的人士指，該司機近幾日曾上班，現時局方要求郵差自行通報有無與該司機接觸，至少已有10人報稱曾接觸，局方要求眾人先回派遞局等候最新消息，此舉引起眾郵差不滿，因派遞局有逾100個員工，難確定哪些人曾與該司機接觸。

鄭松泰在社交網站提到收到相關報料。（鄭松泰FB專頁截圖）

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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明星海鮮酒家已結業 仍未找齊舊員工

明星海鮮酒家回覆查詢時指，暫時未有政府部門聯絡酒家，因此未能證實是否有確診者在北角明星海鮮酒家用餐，亦無資料去確定當晚該家族有多少人用餐。而該酒家在北角的分店已於2月6日結業，員工已被遣散，暫未能得知有多少員工屬緊密接觸者。