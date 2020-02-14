【武漢肺炎】「鑽石公主號」共有330港人　跨部門小組商回港安排

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，「鑽石公主號」郵輪受影響，停泊在日本橫濱，乘客料至2月19日完成14日隔離，包括多名港人。 特首林鄭月娥今日（14日）表示高度關注，由保安局、政制及內地事務局牽頭跟進。保安局局長李家超表示，「鑽石公主號」乘客中共有330名港人，有260人持特區護照，其餘持外國護照，有11名港人確診。港府已向日本當局，提出安排港人到陸上隔離及盡快做病毒測試，據特區政府了解，日本會按優先次序，率先為70歲以上有病徵乘客先做測試，當中包括一位80歲港人。港方已成立跨部門工作小組，處理安排有關港人回港事宜，但未有公布相關詳情及時間表。

▼鑽石公主號檢疫情況▼

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在當地的入境處人員 已了解船上港人需要

據了解，現時在日本當地的4名入境處人員，有致電船上港人慰問及了解個別需要，有需要港人已收到藥物，另外有些港人情緒低落需要安撫，而人員準備的約300份日用品禮包已送達港人手上，包括口罩、毛巾、牙膏等，有人向入境處、駐東京經貿辦人員表達謝意。

另外，入境會人員會協助購買緊急的必需品，包括藥物、網絡數據卡、衛生用品等。有關人員在當地會繼續向船公司及大使館反映船上港人的需要。

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李家超稱，「鑽石公主號」乘客中共有330名港人，有260人持特區護照，其餘持外國護照，料有其他港人持外國護照未有記錄在案，料確實港人人數會更多。目前該郵輪確診個案共有218宗，涉及11名港人。李家超指，現時已有4名入境事務處職員在當地協助，並為50名港人提供藥物，另10多名港人的藥物由船公司提供。

有關港人自2月5日起須在船上被隔離14天，料到2月19日完成。港府已向日本當局提出，讓港人到陸上隔離及盡快做測試。不過日本當局將先為70歲以上、有病徵乘客做病毒測試，當中包括一名80歲以上的港人。

就有關港人回港安全，李家超指，已成立跨部門工作小組，處理安排有關事宜，涉及入境處、衞生署、運房局等，但未有公布相關詳情及時間表。