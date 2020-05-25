消息：何鴻燊子何猷君月初返港　檢疫期申請外出　到養和醫院探病

98歲賭王何鴻燊近年已無公開露面，一直在養和醫院養病，近年屢傳病危，今天（25日）亦再有消息傳出，指他情況不樂觀 ，不過家人否認。 《香港01》接到消息，指何鴻燊四房之子何猷君，5月初從外地返港，需留家檢疫14日，但何猷君期間曾申請外出，到養和醫院探病，亦獲得當局批准。 記者正向四太了解事件是否屬實。

何鴻燊1921年11月25日出生，是一代賭王。（美聯社）

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衞生署：醫療預約或特殊情況可批離開檢疫地點

消息指，何鴻燊四房之子何猷君，5月初從外地返港，因需守檢疫令，在家隔離14日。但何猷君期間曾申請外出，到養和醫院探病，亦獲當局批准，直至上周強制檢疫令期滿。

記者向衞生署查詢當局接納受檢疫人士離開處所的理由，理由是否包括親人病重；相關的限制；曾批出許可的數字。衞生署回覆指，受檢疫人士接受檢疫期間，由於醫療預約或特殊情況需暫時離開檢疫地點，需通知衞生署。衞生署會就個別個案，審視暫時離開檢疫地點的原因是否適當和穩妥，決定是否可以批准暫時離開檢疫地點。

衞生署續指，入住檢疫中心的人士必須留在所分配的單位內。若有醫療上的需要或出現特別事故，必須通知檢疫中心的工作人員。衞生署會就個別個案，審視暫時離開檢疫地點的原因是否適當和穩妥，決定是否可以批准暫時離開檢疫地點。

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▼何鴻燊1990至2010年代出席活動▼

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▼2011年爭產風波中的何鴻燊▼

▼何鴻燊四房太太及子女▼