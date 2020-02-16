【武漢肺炎】議員反對南葵涌診所變指定診所　發起環邨遊行

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，而醫管局擬定的18家「指定診所」，亦於社區引來不少反對聲音。 立法會議員梁耀忠、尹兆堅等人，今日（16日）發起反對南葵涌診所，作為指定診所環邨大遊行，號召市民於上午11時，在信義學校側行人路空地集合，遊行終點為南葵涌診所，有關遊行已獲不反對通知書。

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醫管局早前公布18間指定診所，倘疫情於社區爆發，該批診所會接收病徵較輕微的病人，以分流、減輕急症室的負擔。其中，南葵診所是其中一家指定診所。

立法會議員梁耀忠及尹兆堅，連同區內幾名區議員發起遊行，於上午11點半於信義學校起步，遊行往南葵涌診所，他們沿途高叫口號。現場估計有約200人參與。遊行起步不久，在場的警員向遊行申請人提醒，要確保遊行跟從指定路線、沒有暴力事件發生，否則警方會介入採取行動，並中止遊行。有遊行人士不滿警方的行動，指罵警員。

遊行結束後警民一度對峙

遊行歷時約一小時便結束，抵達終點。立法會議員尹兆堅及幾名發起遊行的區議員宣布遊行結束，呼籲在場人士散去，但仍有數十名黑衣人逗留，不時指罵在遠方戒備的警員。在場警員其後「落地」，在馬路戒備，並不時呼籲市民「行返上行人路」。尹兆堅其後與警方指揮官溝通，呼籲他們不要誤判形勢。指揮官回應指，若在場巿民不堵路、沒有違法行為的話，警方不會採取行動阻止。

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憂診所內有母嬰健康院 影響基層醫療服務

葵青區議員吳劍昇指，若居民要到診所內就診，擔人會做成社區爆發。他指，現時選址太接近民居，若有隱形個案在附近流動，擔心出現另一次社區爆發。

立法會議員尹兆堅批評選址極不恰當，診所附近有院舍，加上青衣母嬰健康院服務現時已合併至南葵涌診所，他建議政府可在葵涌公園以組合屋形式建臨時診所，並強調不是反對設診所，而是反對相關選址。

區議員唐皓文則指，南葵涌診所於豬流感及沙士期間曾做指定診所，但當時葵聯邨仍未落成，現時選址並不合適。